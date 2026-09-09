Quimbaya Gold bestätigt riesiges Porphyrsystem in Kolumbien

Ein bedeutender geologischer Meilenstein im mineralisierten Herzen von Antioquia: Quimbaya Gold (CSE: QIM; OTCQX: QIMGF; FSE: K05) hat auf dem Tahami Center-Ziel in Kolumbien mit den ersten sechs Diamantbohrungen Treffer gelandet. Sämtliche Bohrlöcher durchschnitten das zuvor modellierte, rund 3,1 mal 1,3 Kilometer große Kupfer-Molybdän-Porphyrsystem. Auch wenn die Laboranalysen noch ausstehen, liefern die ersten Bohrkerne bereits eindeutige optische Belege für intensive Alterationszonen, mehrphasige Adernetzwerke und die typische Architektur eines großflächigen hydrothermalen Systems.

TCDH-006 durchteuft über 560 Meter kaliumbetonte Alteration

Das bisherige 2.928 Meter umfassende Bohrprogramm bestätigt die Präzision der Vorarbeiten, die das Zielgebiet über geochemische Raster und 3D-Magnetik definiert hatten. Das herausragende Highlight der Kampagne liefert das tiefste Bohrloch TCDH-006, das bis in eine Tiefe von knapp 659 Metern niedergebracht wurde. Ab einer Tiefe von 96 Metern nämlich stießen die Geologen über ein kontinuierliches Intervall von rund 563 Metern auf eine ausgeprägte kaliumbetonte Alteration mit Kalifeldspat, sekundärem Biotit und Magnetit – ein klassischer Indikator für die unmittelbare Nähe zum thermischen Zentrum einer Porphyrlagerstätte.

Besonders der rund 150 Meter mächtige Abschnitt zwischen 294 und 444 Metern sticht hervor: Hier durchörterte der Bohrer einen feinkörnigen Granodiorit-Porphyr mit außergewöhnlich dichten Adernetzwerken. Die Geologen protokollierten streckenweise 50 bis 60 Quarz-, Chalkopyrit- und Molybdänit-Adern pro Bohrmeter. Da dieser potassische Kern sowohl in die Tiefe als auch nach Südosten vollständig offenbleibt, liefert die Bohrung wertvolle Vektoren für die räumliche Eingrenzung der reichhaltigsten Zonen.

Geologische Vektoren weisen den Weg zum Porphyrkern

Der primäre Zweck dieser Jungfernbohrungen lag in der strukturellen Verifizierung: Es galt zu beweisen, dass die an der Oberfläche erkennbare geophysikalische Anomalie tatsächlich von einem lebendigen Porphyrsystem gespeist wird. Mit dem Nachweis intramineraler Intrusionen, hydrothermaler Brekzien und charakteristischer Hochtemperatur-Adern (B- und EB-Typ) gilt diese Existenz nun als feldgeologisch untermauert.

Während der Markt auf die ersten Laboranalysen wartet, treibt das Management die Exploration nahtlos voran. Das nächste Bohrloch TCDH-007 ist auf demselben mineralisierten Trend bereits angesetzt, um das geplante 5.000-Meter-Programm weiter zu vertiefen. Im traditionsreichen Bergbaurevier von Segovia, direkt angrenzend an etablierte hochgradige Goldminen, positioniert sich Quimbaya Gold mit Tahami zunehmend als potenzieller Entdecker eines eigenständigen, großvolumigen Basis- und Edelmetallsystems.

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