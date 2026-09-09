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    GenH2 Corp. schließt Sale-and-Lease-Back-Transaktion ab

    GenH2 Corp. schließt Sale-and-Lease-Back-Transaktion ab
    Foto: adobe.stock.com

    Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

    München (IRW-Press/09.09.2026) - GenH2 Corp. schließt Sale-and-Lease-Back-Transaktion ab

    Zufließende Mittel sichern zukünftige Produktion und Forschung und Entwicklung

    BERLIN und TITUSVILLE, Florida, USA (9. September 2026) — GenH2 Corp., ein führender Anbieter von Wasserstoff-Infrastrukturlösungen und eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH), hat eine Sale-and-Leaseback-Transaktion mit einem privaten Investor abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion verkaufte GenH2 sein Hauptverwaltungsgebäude und sein Produktionszentrum in Titusville, Florida, USA, wodurch dem Unternehmen Erlöse in mittlerer einstelliger Millionenhöhe in US-Dollar zuflossen (einschließlich Beträgen für Modernisierungsmaßnahmen am Produktionsgebäude). Die aus dieser Transaktion erzielten Mittel werden zur Finanzierung des kommerziellen Wachstums von GenH2 und zur Unterstützung der Fertigung des bestehenden Auftragsbestands sowie für Investitionen in weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten verwendet.

    Der neue Mietvertrag trat am 8. September 2026 in Kraft.

    Ende der Ad-hoc-Mitteilung

    Über GenH2

    GenH2 ( https://genh2hydrogen.com/) Corp. ist eine Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH), eines an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten deutschen Unternehmens. GenH2 ist ein Technologieführer im Bereich der Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff, einschließlich verlustfreier, kontrollierter Speicherung und fortschrittlicher Wasserstoffverflüssigung. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung standardisierter Anlagen, um den Ausbau der Midstream-Infrastruktur für schwer zu dekarbonisierende Sektoren zu beschleunigen. Zum Technologieteam gehören ehemalige Wissenschaftler der NASA Hall of Fame mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und Umsetzung von Wasserstofflösungen. Erfahren Sie mehr über GenH2 unter https://genh2.com/.

    Über die Path2 Hydrogen AG

    Die Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH) ist eine Management-Holdinggesellschaft mit Schwerpunkt auf dem Wasserstoffinfrastruktursektor. Das Unternehmen strebt den Aufbau eines vertikal integrierten Wasserstoff-Ökosystems an, das die globalen Ziele der Energiewende unterstützt. Anfang 2025 übernahm Path2 Hydrogen die GenH2 Corp., ein auf Flüssigwasserstofftechnologie und -ausrüstung spezialisiertes Unternehmen. Erfahren Sie mehr über Path2 Hydrogen unter https://path2hydrogen.com

    Medienkontakt
    Path2 Hydrogen AG
    Max Fischer
    max.fischer@path2hydrogen.com

    (Ende)

    Aussender: Path2 Hydrogen AG
    Adresse: Marienplatz 2, 80331 München
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Investor Relations
    Tel.: +49 89 139288929
    E-Mail: info@path2hydrogen.com
    Website: www.path2hydrogen.com

    ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie)
    Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart



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    Die Philomaxcap Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,73 % und einem Kurs von 0,25EUR auf Lang & Schwarz (09. September 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.




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