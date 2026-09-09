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    Polen erhält Milliarden-Rüstungskredit von den USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Polen erhält US-Kredit über 3,44 Milliarden Euro
    • Geld fließt in Abrams, F-16 und Apache-Hubschrauber
    • Polen will damit Europas Sicherheit stärker schützen
    Polen erhält Milliarden-Rüstungskredit von den USA
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen erhält von den USA einen Kredit in Milliardenhöhe für die Anschaffung amerikanischer Rüstungsgüter. "Polen wird noch mehr Verantwortung für die Sicherheit Europas übernehmen", sagte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz bei der gemeinsamen Unterzeichnung der Vereinbarung mit US-Staatssekretär Thomas DiNanno. Vorgesehen ist ein Darlehen in Höhe von umgerechnet 3,44 Milliarden Euro im Rahmen des Programms Foreign Military Financing (FMF).

    Kosiniak-Kamysz sagte, man werde die neue Finanzierungshilfe zur Anschaffung der "besten amerikanischen Rüstungsgüter" verwenden, die man auch bisher schon gekauft habe, darunter Panzer vom Typ Abrams, Kampfjets vom Typ F-16 und Apache-Hubschrauber. Nach Angaben von DiNanno ist dies bereits der sechste Vertrag mit Polen im Rahmen des Programms FMF. Die Gesamt-Kreditsumme belaufe sich auf umgerechnet 17,2 Milliarden Euro.

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    Das EU- und Nato-Mitglied Polen ist einer der wichtigsten Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine. Das Land sieht sich auch selbst von Moskau bedroht und rüstet daher massiv auf./dhe/DP/stw

     

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    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 282,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 298,00USD was eine Bandbreite von +46,41 %/+64,64 % bedeutet.





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