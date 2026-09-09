Polen erhält Milliarden-Rüstungskredit von den USA
- Polen erhält US-Kredit über 3,44 Milliarden Euro
- Geld fließt in Abrams, F-16 und Apache-Hubschrauber
- Polen will damit Europas Sicherheit stärker schützen
WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen erhält von den USA einen Kredit in Milliardenhöhe für die Anschaffung amerikanischer Rüstungsgüter. "Polen wird noch mehr Verantwortung für die Sicherheit Europas übernehmen", sagte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz bei der gemeinsamen Unterzeichnung der Vereinbarung mit US-Staatssekretär Thomas DiNanno. Vorgesehen ist ein Darlehen in Höhe von umgerechnet 3,44 Milliarden Euro im Rahmen des Programms Foreign Military Financing (FMF).
Kosiniak-Kamysz sagte, man werde die neue Finanzierungshilfe zur Anschaffung der "besten amerikanischen Rüstungsgüter" verwenden, die man auch bisher schon gekauft habe, darunter Panzer vom Typ Abrams, Kampfjets vom Typ F-16 und Apache-Hubschrauber. Nach Angaben von DiNanno ist dies bereits der sechste Vertrag mit Polen im Rahmen des Programms FMF. Die Gesamt-Kreditsumme belaufe sich auf umgerechnet 17,2 Milliarden Euro.
Das EU- und Nato-Mitglied Polen ist einer der wichtigsten Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine. Das Land sieht sich auch selbst von Moskau bedroht und rüstet daher massiv auf./dhe/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 181 auf Tradegate (09. September 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 282,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 298,00USD was eine Bandbreite von +46,41 %/+64,64 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Lockheed Martin - 894648 - US5398301094
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...so sehe ich es auch. Dieses sind halt keine Aktien für schnelle traden.
Lockheed meldete für das dritte Quartal einen Gewinn je Aktie von 6,95 US-Dollar und übertraf damit die Schätzung von 6,35 US-Dollar um 9,4 %.