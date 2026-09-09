42,22 Dollar je Unze verbucht: Knackt dieser Gold-Trick Amerikas Schuldenfalle?

Doch was wäre, wenn das US-Finanzministerium den aktuellen Goldkurs der Börse als Berechnungsgrundlage verwenden würde? Bei einem angenommenen Goldpreis von 4.400 US-Dollar wäre die US-Goldreserve rund 1,15 Billionen US-Dollar wert.

Könnte die riesige Goldreserve der USA bei der Lösung ihres gigantischen Schuldenproblems helfen? Die offiziellen Zahlen sind überraschend: Das US-Finanzministerium bewertet das eingelagerte Gold der USA lediglich mit 42,22 US-Dollar je Feinunze. Dieser Ansatz gilt seit 1973, sodass der US-Goldschatz von 261,5 Millionen Feinunzen (8.134 Tonnen) in den Büchern des Finanzministeriums lediglich mit elf Milliarden US-Dollar angegeben ist.

Der mögliche Trick bestünde darin, den gesetzlichen Goldwert anzuheben und den Bewertungsgewinn über die Notenbank für den Staat nutzbar zu machen. Die Barren könnten dabei im Tresor bleiben. Eine höhere Bewertung allein tilgt allerdings keine Schulden; dafür müsste tatsächlich Geld an den Staat fließen.

Doch hier platzt der Traum vom großen Befreiungsschlag: Selbst 1,15 Billionen US-Dollar entsprächen bei 40 Billionen Schulden lediglich rund drei Prozent. Mehr als 97 Prozent der Schulden würden also bestehen bleiben.

Die US-Staatsverschuldung hat im August 2026 die historische Marke von 40 Billionen US-Dollar überschritten. Laut den offiziellen Daten des U.S. Treasury Department beläuft sich der Schuldenberg aktuell auf rund 40,1 Billionen US-Dollar.

Fed-Ökonom Colin Weiss zeigt außerdem anhand internationaler Beispiele, dass eine Neubewertung der Goldreserve Staaten zwar entlasten können, ihre grundlegenden Haushaltsprobleme aber nicht unbedingt lösen. Der heutige Bewertungsgewinn ließe sich nur einmal nutzen.

Am Mittwochnachmittag liegt der Goldpreis rund ein Prozent im Plus. Derzeit kostet eine Feinunze (31,1 Gramm) 4.406 US-Dollar (Stand: 13:41 Uhr).

Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbst Eröffne im September dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. Eröffne im September dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 4.399USD auf Lang & Schwarz (09. September 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.





KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar