Agrana Beteiligungs übernimmt Aromenhersteller esarom
Mit einem strategischen Zukauf stärkt AGRANA ihr Geschäft mit Aromen und Getränkelösungen: Die vollständige Übernahme der österreichischen esarom-Gruppe steht bevor.
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- AGRANA hat beschlossen, 100 % der Anteile an den österreichischen Unternehmen esarom gmbh und esarom holding gmbh zu erwerben; die Vertragsunterzeichnung soll zeitnah erfolgen.
- esarom entwickelt und produziert Aromen, Grundstoffe, Pulver, Emulsionen, funktionale Mischungen und Stabilisatoren für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
- Das Unternehmen betreibt zwei Produktionsstandorte in Österreich, beschäftigt knapp 400 Mitarbeitende und erzielte 2025 rund 112 Mio. € Umsatz.
- Mit der Übernahme will AGRANA ihre Wachstumsstrategie im Geschäftsbereich „Food & Beverage Solutions“ vorantreiben und Kompetenzen bei Aromen und Getränkelösungen erweitern.
- Der vereinbarte Unternehmenswert beträgt rund 150 Mio. € und entspricht einem EBITDA-Multiple von 9,0x; die Finanzierung ist durch AGRANAs Liquidität und verfügbare Bankenlinien gesichert.
- Der Abschluss der Transaktion ist nach Vertragsunterzeichnung und kartellrechtlicher Freigabe zu Beginn des Geschäftsjahres 2027/28 vorgesehen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Agrana Beteiligungs ist am 08.10.2026.
Der Kurs von Agrana Beteiligungs lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,275EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,88 % im
Minus.
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