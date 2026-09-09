Ölpreis über 100 Dollar belastet - Abwarten vor EZB-Sitzung

Nach fast vier Wochen Börsenpause habe ich mir bewusst etwas Abstand genommen und den GER40 einmal aus der übergeordneten Perspektive betrachtet. Dabei habe ich das große technische Bild analysiert und die für mich aktuell relevanten Strukturen, Unterstützungen und Widerstände herausgearbeitet.

Wer Interesse an einer sachlichen und fachlich fundierten Einschätzung des übergeordneten Setups hat, kann gerne einen Blick darauf werfen.









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Daten aus dem Chart:

Schlusskurs: 25.991,9 Wochenhoch: 26.067,6 Wochentief: 25.799,8 Bollinger Bands 20: Oberes Band: 26.828,1 Mittellinie: 25.249,5 Unteres Band: 23.670,8 Stochastik 14/3/3: %K 76,56 / %D 84,33

1. Übergeordneter Trend

Das technische Gesamtbild ist klar aufwärtsgerichtet.

Seit dem Tief im Bereich von etwa 14.000–15.000 Punkten hat der GER40 eine Folge höherer Hochs und höherer Tiefs ausgebildet. Auch die Korrekturen innerhalb des Aufwärtstrends wurden bislang überwiegend gekauft.

Aktuell befindet sich der Index nahe dem oberen Bereich der bisherigen Aufwärtsbewegung. Der mittelfristige Trend ist damit weiterhin bullisch, allerdings nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung zu.

2. Bollinger Bands

Der Kurs bei 25.991,9 liegt:

deutlich über der BB-Mittellinie bei 25.249,5 relativ nah am oberen Band bei 26.828,1

Das ist grundsätzlich ein Zeichen von starker Aufwärtsdynamik. Ein Aufenthalt am oberen Bollinger Band ist in einem starken Trend nicht automatisch ein Verkaufssignal.

Relevant ist vielmehr die Reaktion im Bereich 26.700–26.850:

Bullisches Szenario:

Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich würde die bestehende Aufwärtsstruktur bestätigen und Raum für eine Fortsetzung schaffen.

Negatives kurzfristiges Szenario:

Scheitert der Kurs mehrfach am oberen Bereich und fällt anschließend unter die BB-Mittellinie, würde das für eine stärkere Korrektur sprechen.

3. Stochastik

Die Stochastik befindet sich mit 76,56 / 84,33 im oberen Bereich.

Dabei liegt die Signallinie (%D) aktuell über %K. Das ist kurzfristig ein Hinweis darauf, dass das Aufwärtsmomentum an Dynamik verlieren könnte.

Wichtig: Auf Wochenbasis kann die Stochastik in einem starken Bullenmarkt lange im oberen Bereich bleiben. „Überkauft“ bedeutet daher nicht automatisch „Trendwende“.

Aktuell würde ich den Oszillator eher als Warnsignal für eine mögliche Konsolidierung und nicht als eigenständiges Short-Signal interpretieren.





Besonders wichtig ist 25.250. Solange der GER40 oberhalb dieser Zone bleibt, ist das Wochenchartbild aus technischer Sicht weiterhin konstruktiv.

5. Volumen

Im Chart ist während der stärkeren Bewegungen im Jahr 2026 ein deutlich erhöhtes Volumen zu erkennen. Das unterstützt grundsätzlich die Bedeutung des jüngsten Aufwärtsschubs.

Gleichzeitig fällt auf, dass der aktuelle Anstieg in den Bereich der Hochs nicht von einem vergleichbaren Volumenanstieg begleitet wird.

Das ist noch keine Umkehrbestätigung, kann aber auf nachlassende Dynamik hindeuten.

Technische Szenarien

🟢 Bullisch

26.700–26.850 wird auf Wochenbasis überwunden und anschließend gehalten.

Dann wäre der Ausbruch aus der aktuellen Hochzone bestätigt. Entscheidend wäre dabei nicht nur ein kurzer Intraday-Spike, sondern ein Wochenschluss oberhalb des Widerstands.

🟡 Neutral / Konsolidierung

Der Index bleibt zwischen ungefähr 25.250 und 26.850.

Das wäre angesichts der starken vorherigen Aufwärtsbewegung technisch durchaus gesund. Die Stochastik könnte dabei wieder abkühlen, ohne dass der übergeordnete Aufwärtstrend beschädigt wird.

🔴 Korrektiv

Ein nachhaltiger Bruch von 25.250 würde das kurzfristige Bild deutlich eintrüben.

Dann wären zunächst 24.600–24.800 und darunter der Bereich um 23.670 die nächsten technischen Orientierungszonen.

Erst ein deutlicher Bruch der tieferen Unterstützungsbereiche würde die übergeordnete Aufwärtsstruktur wesentlich stärker infrage stellen.

Fazit

Wochenchart: bullisch, aber kurzfristig fortgeschritten.

Der entscheidende Punkt ist momentan weniger die Frage, ob der GER40 „zu hoch“ steht, sondern ob die Hochzone um 26.700–26.850 nachhaltig überwunden werden kann.

Trend: 🟢 aufwärts Momentum: 🟢 positiv, aber nachlassend Stochastik: 🟡 hoch / kurzfristig abkühlungsgefährdet Bollinger: 🟡 Kurs nahe oberem Band Wichtiger Support: 25.250 Wichtiger Widerstand: 26.700–26.850 Übergeordnet: Solange 25.250 hält, bleibt das Wochenbild konstruktiv.

Der technisch sauberste Schluss aus dem vorliegenden Chart ist daher: kein bestätigtes Umkehrsignal, sondern ein intakter Aufwärtstrend mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für Konsolidierung oder Rücksetzer, solange der Bereich 26.700–26.850 nicht überzeugend überwunden wird.







