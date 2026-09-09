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    Aktien Europa

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    Kursverluste - Ölpreisanstieg belastet Börsen

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte wegen Ölpreisen im Minus
    • Ölpreisanstieg schürt Inflations- und Zinssorgen
    • EZB-Zinsentscheid mit erwarteter Zinsanhebung
    Aktien Europa - Kursverluste - Ölpreisanstieg belastet Börsen
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben zur Wochenmitte Verluste verzeichnet. Gedrückt wurde die Stimmung von den weiter gestiegenen Ölpreisen. Bei den Anlegern befeuerte dies Inflationsängste und damit verbunden Sorgen vor steigenden Zinsen. Im Fokus steht damit zunehmend der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Am Markt wird hier fest mit einer Zinsanhebung um 25 Basispunkte gerechnet.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab gegen Mittag um 1,1 Prozent nach auf 6.340 Punkte. Außerhalb des Euroraums notierte der britische FTSE 100 0,5 Prozent niedriger bei 10.762 Zählern. In der Schweiz ging es für den Leitindex SMI um rund 1,0 Prozent nach unten auf 13.919 Punkte.

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    "Die Europäische Zentralbank wird morgen die Leitzinsen um 25 Basispunkte erhöhen, so viel steht fest", so Andreas Lipkow von CMC Markets. Umso höher seien die Erwartungen an die anschließende Pressekonferenz mit Christine Lagarde. Insbesondere ihre Einschätzung zur weiteren Inflationsentwicklung dürfte die Börsenwelt dabei interessieren.

    Die Ölpreise haben angesichts neuer gegenseitiger Angriffe am persischen Golf weiter zugelegt. Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee kostete erstmals seit dem 24. Juli wieder mehr als 100 US-Dollar je Barrel.

    Von den gestiegenen Preisen profitierten Öl-Aktien. So stiegen Eni um 1,7 Prozent und Totalenergies um 1,2 Prozent.

    Inditex gaben nach Vorlage von Halbjahreszahlen zuletzt um 4,3 Prozent nach. Der spanische Textilhändler habe ein durchwachsenes zweites Quartal hinter sich, so Adam Cochrane von Deutsche Bank Research. Dem robusten Umsatz stehe der Kostendruck gegenüber, der zu etwas enttäuschenden Gewinnkennziffern geführt habe.

    Kursverluste verzeichneten auch Luxuswerte. So ging es an der Börse in Paris für LVMH um 2,2 Prozent nach unten. In London verloren Burberry 3,0 Prozent. Die Experten der HSBC haben in einer Sektor-Studie die Aktien beider Unternehmen auf "Hold" abgestuft. Das Umfeld in der Luxusbranche könnte sich im zweiten Halbjahr als schwieriger zu navigieren erweisen, so die Analysten./err/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 12,39 auf Tradegate (09. September 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 589,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 645,00EUR was eine Bandbreite von +23,67 %/+56,40 % bedeutet.





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