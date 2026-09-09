Agrana Beteiligungs plant Übernahme von Aromenhersteller esarom
Mit dem geplanten Erwerb des Aromen-Spezialisten esarom setzt AGRANA einen bedeutenden strategischen Schritt zur Stärkung ihres Geschäftsbereichs Food & Beverage Solutions.
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- AGRANA beabsichtigt, 100 % der Anteile am österreichischen Aromenhersteller esarom gmbh und esarom holding gmbh zu erwerben.
- esarom entwickelt maßgeschneiderte Aromen, Getränkelösungen, funktionale Rezepturen, Grundstoffe, Pulver, Emulsionen und Stabilisatoren für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
- Durch die Übernahme will AGRANA ihr Geschäftsfeld „Food & Beverage Solutions“ stärken und Fruchtzubereitungen, Saftkonzentrate, Getränkebasen und Aromen zu integrierten Kundenlösungen verbinden.
- Die Standorte Oberrohrbach und Rückersdorf sollen mit AGRANAs Standort Kröllendorf zu einem Drei-Standorte-Verbund für Produktion, Entwicklung und Kundenbetreuung zusammengeführt werden.
- esarom beschäftigt rund 400 Mitarbeiter und erzielte 2025 einen Umsatz von 112,0 Mio. €. Der vereinbarte Unternehmenswert liegt bei rund 150 Mio. € und entspricht einem EBITDA-Multiple von 9,0x.
- Der Kaufvertrag soll zeitnah unterzeichnet werden; der Abschluss steht unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen und wird zu Beginn des Geschäftsjahres 2027/28 erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Agrana Beteiligungs ist am 08.10.2026.
Der Kurs von Agrana Beteiligungs lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,275EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,88 % im
Minus.
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