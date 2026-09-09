Booking verliert vor Gericht im Streit um eTraveli-Übernahme
- EU-Gericht bestätigt Verbot der Booking-Übernahme
- Fusion hätte Wettbewerb im Buchungsmarkt behindert
- Kommission befürchtete höhere Kosten für Verbraucher
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Das Buchungsportal Booking darf den Wettbewerber eTraveli auch nach einem Urteil des EU-Gerichts nicht übernehmen. Die Richterinnen und Richter in Luxemburg bestätigten eine entsprechende Entscheidung der EU-Kommission von 2023. Der Zusammenschluss würde den Wettbewerb erheblich behindern, teilten sie mit.
Die EU-Kommission hatte höhere Kosten für Hotels und möglicherweise für Verbraucher befürchtet und deshalb die Fusion untersagt. Booking sei das dominierende Hotelportal im Europäischen Wirtschaftsraum, eTraveli eines der wichtigsten Flugportale in Europa, schrieben die Brüsseler Wettbewerbshüter 2023 zur Begründung. Die Online-Flugvermittlung nach dem Zusammenschluss könne dazu führen, dass die Booking-Plattform deutlich stärker genutzt werde, weil Kunden nach der Flugbuchung auch ein Hotel buchen wollen könnten.
Bereits Flüge auf der Booking-Seite
Bereits jetzt finden Kunden über Booking Flüge. Schon bevor Booking die geplante Übernahme ankündigte, bezog die Seite dafür begrenzt Flüge von eTraveli.
Booking hatte argumentiert, dass der Zusammenschluss zu mehr Effizienz führen würde. Die EU-Kommission kam aber zum Schluss, dass dies die negativen Auswirkungen nicht ausgleichen könne. Das Gericht bestätigte diese Einschätzung.
Booking teilte nach dem Urteil mit, dass man mit dem Ergebnis nicht einverstanden sei. Man halte das Urteil rechtlich für falsch. Gegen das Urteil kann noch vor dem höchsten europäischen Gericht, dem Europäischen Gerichtshof (EuGH), vorgegangen werden. Eine Berufung dort prüfe man aktuell, erklärte Booking./wea/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Booking Holdings Aktie
Die Booking Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 155,5 auf Tradegate (09. September 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Booking Holdings Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Booking Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9600 %.
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Community Beiträge zu Booking Holdings - A2JEXP - US09857L1089
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Diese 15 % Provision sind nichts anderes als Vertriebskosten – nur dass man hier sofort messbare Ergebnisse bekommt: Reichweite, Auslastung und internationale Gäste. Das ist kein Geheimwissen, das sind belegbare Zahlen.
Nach der Logik könnten wir dann auch gleich auf Amazon verzichten – braucht ja angeblich niemand, wenn das Produkt gut ist. Komischerweise nutzen trotzdem fast alle genau solche Plattformen, weil sie funktionieren.
Die Idee, dass „gute Hotels das nicht brauchen“, klingt vielleicht nett, ist aber komplett an der Realität vorbei. Wer das ernsthaft glaubt, ignoriert einfach, wie der Markt heute funktioniert.
Ich depp bin vorgestern morgen raus, war erst letzte Woche rein und dachte hier geht's vielleicht eher runter und wollte liqiuder sein und hatte gehofft tiefer wieder rein zu kommen, blöd gelaufen, aber wunderte mich auch warum die so stark durch kam, vor allem im Vergleich zu meinen sonstigen Werten die weniger betroffen waren.