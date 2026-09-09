Inditex Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 09.09.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Inditex in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,09 % bestehen.

Die Inditex Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,79 % auf 54,03€. Damit verliert die Aktie -2,72 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Es bleibt ungemütlich für Inditex: Nach einem Rückgang von -1,34 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,79 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Inditex ist ein globaler Modegigant, der durch schnelle Trendanpassung und ein starkes Markenportfolio hervorsticht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Inditex Aktie damit um -6,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,88 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +0,35 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der Eurozone 50 notiert heute lediglich -1,36 % im Plus-Minus-Bereich. Inditex entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Inditex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,99 % 1 Monat -8,88 % 3 Monate +4,09 % 1 Jahr +32,44 %

Informationen zur Inditex Aktie

Stand: 09.09.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 3 Mrd. Inditex Aktien. Damit ist das Unternehmen 167,99 Mrd.EUR € wert.

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Inditex Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Inditex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Inditex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.