Investitionsjahre vorbei: Jetzt soll bei Nordic Semi der Gewinn sprudeln

Ihre Begründung: Der norwegische Chiphersteller für drahtlose Verbindungstechnik hat den größten Teil seiner Investitionsphase hinter sich und steht nun vor einem deutlichen Sprung bei Gewinn und Cashflow.

Die US-Bank BofA Research bekräftigt ihre Kaufempfehlung für Nordic Semiconductor und erhöht das Kursziel von 222 auf 245 Norwegische Kronen. Damit sehen die Analysten noch 43 Prozent Luft nach oben.

Nordic gilt als einer der wenigen Anbieter mit reiner Ausrichtung auf das strukturelle Wachstum im Internet der Dinge, unabhängig vom Investitionszyklus großer Rechenzentren. BofA rechnet für 2025 bis 2028 mit einem jährlichen Umsatzwachstum von 25 Prozent, deutlich mehr als die 16 Prozent, die Wettbewerber im Schnitt erreichen sollen.



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Treiber sind die steigende Stückzahl bei Bluetooth-Low-Energy-Chips, der wachsende Anteil der neuen nRF54-Produktfamilie sowie erste Umsatzbeiträge aus Mobilfunk-IoT und Cloud-Diensten. Die zunehmende Präsenz in Industrie- und Cloud-Anwendungen soll zudem die Kundenbindung stärken und für nachhaltigere Marktanteilsgewinne sorgen.

Auch bei der Rohertragsmarge sehen die Analysten Rückenwind. Den größeren Hebel sehen die Analysten aber operativ: Da hohe Investitionen bislang die Gewinnumwandlung gebremst haben, das Produktportfolio nun aber weitgehend steht, soll der Umsatz künftig deutlich schneller wachsen als die Kostenbasis.

BofA liegt mit seiner EBITDA-Margen-Prognose von 24,5 Prozent für 2028 rund 340 Basispunkte über dem Marktkonsens, beim freien Cashflow von 147 Millionen US-Dollar zehn Prozent darüber.

Bewertet wird die Aktie mit dem 16,4-fachen des für 2028 erwarteten EBITDA, ein Aufschlag von 65 Prozent gegenüber breiter aufgestellten Wettbewerbern, den BofA mit dem überlegenen Wachstum rechtfertigt. Aktuell notiert Nordic mit dem 11,4-fachen deutlich darunter und auch unter dem eigenen Fünfjahresmedian von 23,5.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nordic Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 16,25EUR auf Tradegate (09. September 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.





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