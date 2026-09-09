IXOPAY bringt die Agentic Suite auf den Markt, um Händlern dabei zu helfen, Agentic Commerce zu unterstützen und Zahlungsabläufe zu automatisieren

Flexible, protokollunabhängige Suite hilft Händlern dabei, Agentic Commerce zu unterstützen, den Kontext der Transaktion zu bewahren und Zahlungsabläufe durch sicheren KI-Zugriff zu beschleunigen

DALLAS, TX / ACCESS Newswire / 9. September 2026 / IXOPAY, ein führender Anbieter von Zahlungsinfrastruktur für flexiblen Handel, gab heute die Einführung der IXOPAY Agentic Suite bekannt, einer flexiblen Tool-Suite, die Händlern dabei helfen soll, sich sowohl auf neue agentische Einkaufserlebnisse als auch auf die wachsende Rolle von KI im operativen Betrieb des Zahlungsverkehrs vorzubereiten. Die Suite umfasst den Payment Agent, der eine protokollunabhängige Anbindung zwischen agentischen Einkaufserlebnissen und der bestehenden Zahlungsinfrastruktur ermöglicht; Universal Tokens, die den Transaktionskontext bewahren, sodass Händler sicher am agentischen Handel teilnehmen und gleichzeitig Risiken reduzieren können; sowie den Model Context Protocol (MCP) Server, der zugelassenen KI-Assistenten einen sicheren und geregelten Zugriff auf Zahlungs- und Tokenisierungsfunktionen ermöglicht. Zusammen bietet die Suite Händlern eine schnellere und flexiblere Möglichkeit, neue Einkaufserlebnisse einzuführen, die Entwicklung zu beschleunigen und den operativen Betrieb des Zahlungsverkehrs zu optimieren – und dabei die Kontrolle zu behalten, die bestehende Infrastruktur zu nutzen und eine Bindung an einen einzelnen Agenten, ein Protokoll oder einen Zahlungsanbieter zu vermeiden.

„Agentic Commerce stellt für Händler einen wichtigen neuen Wachstumskanal dar, doch um davon zu profitieren, muss ein Gleichgewicht zwischen Innovation und neuen Fragen rund um die Transaktionshaftung gefunden werden“, sagte Ajoy Krishnamoorthy, CEO von IXOPAY. „Händler benötigen Tools, die es ihnen erleichtern, neue Einkaufserlebnisse einzuführen, und ihnen gleichzeitig helfen, die Risiken zu bewältigen, die mit agenteninitiierten Transaktionen einhergehen. Unsere neue Agentic Suite bietet eine einzigartige Reihe von Lösungen, die Händlern helfen, in den Agentic Commerce zu expandieren und dabei das Risiko zusätzlicher Streitfälle zu minimieren, die Entwicklung zu beschleunigen und den operativen Betrieb für diese neue Art des Einkaufens zu optimieren.“