US-Rüstungsfirma Covenant will Marschflugkörper in Sachsen herstellen
Für Sie zusammengefasst
- Covenant plant Marschflugkörperbau in Sachsen
- Im ersten Produktionsjahr sind rund 1.000 Anthem geplant
- Das Unternehmen entwickelte das Waffensystem selbst
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LEIPZIG/BERLIN (dpa-AFX) - Das US-israelische Rüstungsunternehmen Covenant will in Sachsen vom kommenden Jahr an weitreichende Marschflugkörper bauen. Ziel sei es, im ersten Jahr etwa 1.000 Stück des selbst entwickelten Waffensystems Anthem herzustellen, teilte das Unternehmen mit./cn/DP/stw
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