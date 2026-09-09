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    ANALYSE-FLASH

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 200 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC bestätigt Adidas mit Kursziel 200 Euro
    • Chinas Nachfrage bleibt laut RBC durchwachsen
    • Adidas profitiert von lokalen Geschäften und Modetrends
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 200 Euro
    Foto: josefkubes - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage aus China bleibe durchwachsen, schrieb Piral Dadhania in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung der europäischen Luxusgüter- und Sportwarenhersteller sowie Einzelhändler. Im Sportbereich müsse nach Marken und Produktkategorien unterschieden werden. Adidas profitiere von seinen Geschäftstätigkeiten vor Ort und positiven Modetrends. Konkurrent Nike sei dagegen in einer frühen Phase seines Transformationsprozesses und habe bei Lagerbeständen, Produkten und Geschäftsmodell noch viel Arbeit vor sich. Der britische Einzelhändler Next sollte vom jüngsten britisch-indischen Handelsvertrag profitieren. Im Luxusbereich seien "harte" Güter wie Schmuck und hochwertige Uhren der Lichtblick, was Richemont zugutekomme./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 23:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:45 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 146,5 auf Tradegate (09. September 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 189,00Euro. Von den letzten 4 Analysten der adidas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 230,00Euro was eine Bandbreite von +17,89 %/+56,73 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 200 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 200,00, was eine Steigerung von +36,47% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die zuletzt deutlich schwache Adidas-Kursentwicklung mit wiederholten Tagesverlusten. Einige sehen darin eine Kaufchance und steigen gestaffelt ein, da sie Adidas als solides Basisinvestment bewerten. Andere diskutieren Stop-Loss-Regeln versus langfristiges Halten, sofern die Investmentthese und Fundamentaldaten intakt bleiben. Als Risiken gelten die hohe Wettbewerbsintensität, starke Mode- und Trendabhängigkeit sowie die geringe Eignung als ruhige Basisanlage.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

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    dpa-AFX
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