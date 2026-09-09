ANALYSE-FLASH
RBC belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 200 Euro
- RBC bestätigt Adidas mit Kursziel 200 Euro
- Chinas Nachfrage bleibt laut RBC durchwachsen
- Adidas profitiert von lokalen Geschäften und Modetrends
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage aus China bleibe durchwachsen, schrieb Piral Dadhania in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung der europäischen Luxusgüter- und Sportwarenhersteller sowie Einzelhändler. Im Sportbereich müsse nach Marken und Produktkategorien unterschieden werden. Adidas profitiere von seinen Geschäftstätigkeiten vor Ort und positiven Modetrends. Konkurrent Nike sei dagegen in einer frühen Phase seines Transformationsprozesses und habe bei Lagerbeständen, Produkten und Geschäftsmodell noch viel Arbeit vor sich. Der britische Einzelhändler Next sollte vom jüngsten britisch-indischen Handelsvertrag profitieren. Im Luxusbereich seien "harte" Güter wie Schmuck und hochwertige Uhren der Lichtblick, was Richemont zugutekomme./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 23:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:45 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 146,5 auf Tradegate (09. September 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 189,00Euro. Von den letzten 4 Analysten der adidas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 230,00Euro was eine Bandbreite von +17,89 %/+56,73 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 200 Euro
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Jeder ist mal sauer wenns runtergeht und jeder wünscht sich ich habe gerade gekauft +500% können gern ab jetzt kommen. Aber man hat ja eine Entscheidung aus gewissen Gründen getroffen. Und wenn man nun der Meinung ist komplett falsch gelegen zu haben sollte man ggf. aussteigen.
meine Herren, deine Verlustposition muss dich schon ganz schön beunruhigen, denn sonst würdest du uns nicht mit dem Geschreibsel-Müll hier nerven.
Wer sich mit Adidas beschäftigt, muss tiefer blicken, als nur auf die Kursperformance zu achten.