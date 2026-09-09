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    Besonders beachtet!

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    Redcare Pharmacy Aktie verliert deutlich an Wert - 09.09.2026

    Am 09.09.2026 ist die Redcare Pharmacy Aktie, bisher, um -4,80 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.

    Besonders beachtet! - Redcare Pharmacy Aktie verliert deutlich an Wert - 09.09.2026
    Foto: Adobe Stock

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Redcare Pharmacy Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 09.09.2026

    Rote Vorzeichen bei Redcare Pharmacy: Der Kurs rutscht um -4,80 % auf 53,60 ab. Es bleibt ungemütlich für Redcare Pharmacy: Nach einem Rückgang von -3,80 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,80 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Obwohl die Redcare Pharmacy Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,13 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -12,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,60 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Redcare Pharmacy um -14,37 % verloren.

    Zum Vergleich: Der SDAX notiert heute lediglich -0,53 % im Plus-Minus-Bereich. Redcare Pharmacy entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,29 %
    1 Monat -14,60 %
    3 Monate +15,13 %
    1 Jahr -22,48 %
    Stand: 09.09.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,11 Mrd.EUR € wert.

    Redcare Pharmacy Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Redcare Pharmacy

    -4,88 %
    -11,49 %
    -14,39 %
    +13,89 %
    -22,62 %
    -45,29 %
    -61,55 %
    +72,74 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
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