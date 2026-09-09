Ruhiger Handel - EUR/USD notiert bei 1,16304 USD

EUR/USD tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 1,16304

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 10.000USD in EUR/USD investiert, lag der Preis bei 1,170789USD. Heute notiert EUR/USD bei 1,16304USD. Ihr Einsatz wäre nun 9.933,81USD wert – ein Zuwachs von -0,66 %.

? wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine vorsichtige Erholung des EUR/USD nach dem Abprall am Januartief und dem Halten der 1,16er-Marke. Im Fokus stehen ein Ausbruch über 1,1641/1,1650 sowie der 200-Tage-Durchschnitt bei etwa 1,1630; darüber liegen Ziele bei 1,1742 bis 1,1830. Fällt der Kurs unter 1,1550 bis 1,1566, werden Rückgänge in Richtung 1,1450 und 1,1410 erwartet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber EUR/USD eingestellt.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar (USD) ist die Leitwährung der Welt und gilt seit seiner Einführung 1785 als globaler Standard. Der Kurs EUR-USD beeinflusst Handel, Rohstoffpreise und Kapitalströme. Schwankungen wirken sich direkt auf Öl, Gas und Exporte aus. Für Investoren, Unternehmen und Verbraucher bleibt der Dollarkurs ein zentraler Faktor internationaler Finanzmärkte.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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