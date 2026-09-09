Scoping-Studie bestätigt Kasiyas Potenzial als eine global bedeutende und strategische Quelle für kritische Seltene Erden

Ein einfacher kapitaleffizienter Kreislauf zur Gewinnung besonders begehrter kritischer Seltener Erden mit bedeutendem wertvollem Nd+Pr+Dy+Tb+Y-Gehalt als potenzielles Monazit-Nebenprodukt verbessert das ausgezeichnete wirtschaftliche Potenzial der endgültigen Machbarkeitsstudie des Kasiya Rutil-Grafits

9. September 2026 / IRW-Press / Sovereign Metals Limited (ASX:SVM; AIM:SVML; OTCQX: SVMLF) (Sovereign oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse der Scoping-Studie (die Untersuchung oder Studie) zur Gewinnung eines Monazit-Konzentrats mit stark erhöhtem Gehalt an schweren Seltenen Erden als ein Nebenprodukt aus seinem Projekt Kasiya in Malawi bekanntzugeben. Gleichzeitig mit der Untersuchung wurde das Projekt zur Verdeutlichung der Kombination aus Rutil (Titan), Grafit und Seltenen Erden in Kritisches Mineral-Projekt Kasiya (Kasiya oder das Projekt) umbenannt.

VORSORGLICHE HINWEISE

Die in dieser Mitteilung erwähnte Scoping-Studie bewertet die potenzielle zusätzliche Gewinnung von Monazit aus Mineralströmen, die das Projekt Kasiya möglicherweise produzieren könnte, wie es in der endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS) vom April 2026 dargelegt ist. Die Scoping-Studie basiert auf vorläufigen technischen und wirtschaftlichen Bewertungen, gestützt auf projektspezifische metallurgische Versuche und den bestehenden Produktionsplan der DFS. Entsprechend dem vorläufigen Charakter einer Scoping-Studie reicht diese zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht aus, um die Schätzung von Erzreserven für die zusätzlichen Produkte zu untermauern oder die Wirtschaftlichkeit der Erschließung dieser Produkte zu gewährleisten. Es sind weitere Bewertungen und geeignete Studien erforderlich, bevor beurteilt werden kann, ob die zusätzlichen Produkte als Erzreserven geschätzt und in ein endgültiges Erschließungskonzept aufgenommen werden können. Die Scoping-Studie wurde mit einer Genauigkeit von ±30 % erstellt. Die Ergebnisse sollten nicht als Gewinn- oder Produktionsprognose angesehen werden.

Das Produktionsprofil für das Produktionsziel und die prognostizierten Finanzdaten dieser Studie stützen sich auf den bestehenden Produktionsplan der DFS vom April 2026 (mit Ausnahme der Jahre, in denen mehr als 50 % des Anlageninputs aus der Kategorie der vermuteten Mineralressourcen stammen). Etwa 99 % des geplanten Durchsatzes (Produktionsziel) dieser Scoping-Studie für die ersten zwölfeinhalb Jahre der geschätzten Produktion entfallen auf die Kategorie der angedeuteten Mineralressourcen, während nur 1 % auf die Kategorie der vermuteten Mineralressourcen entfällt. Über die gesamte Lebensdauer der Mine gemäß dieser Scoping-Studie entfallen etwa 72 % des Produktionsziels auf die Kategorie der angedeuteten Mineralressourcen und 28 % auf die Kategorie der vermuteten Mineralressourcen. Das Unternehmen ist zu dem Schluss gekommen, dass es hinreichende Gründe hat, ein Produktionsziel offenzulegen, das eine bescheidene Menge an vermutetem Material umfasst, und dass über die gesamte Lebensdauer der Mine hinweg die Menge der vermuteten Ressourcen kein entscheidender Faktor für die Rentabilität des Projekts ist. Allerdings ist die geologische Zuverlässigkeit der vermuteten Mineralressourcen gering, und es besteht keine Gewissheit, dass weitere Explorationsarbeiten auf der Lagerstätte Kasiya zur Ermittlung zusätzlicher angedeuteter Mineralressourcen führen werden oder dass das Produktionsziel (bzw. die Finanzprognosen) selbst erreicht werden.

Die Scoping-Studie basiert auf den wesentlichen Annahmen, die an anderer Stelle in dieser Mitteilung dargelegt sind. Dazu gehören Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln. Sie stützt sich zudem auf Annahmen auf der Ebene der Scoping-Studie bezüglich metallurgischer Gewinnungsraten, Produktausbeuten und -qualität, Kosten, Preise, Zahlbarkeit und Logistik. Die Bewertung ergänzt das zugrunde liegende DFS-Projekt für Kasiya und ist in dieses integriert; daher wird davon ausgegangen, dass das DFS-Projekt im Wesentlichen wie geplant finanziert, entwickelt und betrieben wird (siehe Mitteilung vom 16. April 2026). Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass die wesentlichen Annahmen auf vernünftigen Grundlagen beruhen, es besteht jedoch keine Gewissheit, dass sie sich als richtig erweisen oder dass die in der Scoping-Studie angegebenen Ergebnisbereiche erreicht werden. Da es sich um eine Scoping-Studie handelt, unterliegen die Schätzungen und Ergebnisse weiterhin der in dieser Mitteilung offengelegten Genauigkeitsspanne, den Einschränkungen und Risiken sowie einer Verfeinerung durch weitere technische und wirtschaftliche Arbeiten.

Um die in der Scoping-Studie angegebenen Ergebnisbereiche zu erzielen, werden voraussichtlich zusätzliche Finanzmittel erforderlich sein. Anleger sollten beachten, dass keine Gewissheit besteht, dass Sovereign in der Lage sein wird, bei Bedarf Finanzmittel zu beschaffen. Es ist zudem möglich, dass solche Finanzmittel nur zu Bedingungen zur Verfügung stehen, die den Wert der bestehenden Aktien von Sovereign verwässern oder anderweitig beeinträchtigen. Es ist ebenfalls möglich, dass Sovereign andere Strategien zur „Wertrealisierung“ verfolgt, wie beispielsweise den Verkauf, den Teilverkauf oder die Gründung eines Joint Ventures für das Projekt. Sollte dies der Fall sein, könnte dies den anteiligen Besitz von Sovereign am Projekt erheblich verringern.

Das Unternehmen ist zu dem Schluss gekommen, dass es über eine angemessene Grundlage für die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verfügt, und ist der Ansicht, dass es berechtigte Gründe für die Erwartung hat, die Entwicklung des Projekts finanzieren zu können. Angesichts der damit verbundenen Unsicherheiten sollten Anleger keine Investitionsentscheidungen treffen, die ausschließlich auf den Ergebnissen der Scoping-Studie basieren.

POTENZIELLE ERGEBNISSE DER SCOPING-STUDIE

SOVEREIGN KANN POTENZIELL MONAZIT-SELTENE-ERDEN-KONZENTRAT (REC) ALS NEBENPRODUKT LIEFERN

Genauigkeitsbereich der obigen Angaben: ±30 %

Managing Director und CEO, Mr Frank Eagar, kommentierte:

„Die endgültige Machbarkeitsstudie Kasiya beschreibt bereits eine der größten natürlichen Rutil- und Flockengrafit-Entwicklungen. Die Studie zeigt, dass die gleiche Ressource potenziell Seltene Erden liefern kann, und zwar kostengünstig. Für ein erstes Kapital von ~ 29 Mio. US$ unter Verwendung von Infrastruktur, die die endgültige Machbarkeitsstudie bereits entworfen und berechnet hat, können wir potenziell einen zusätzlichen Vorsteuerwert von 722 Mio. US$ bei einer Rendite von ~151 % erzielen, mit Amortisation in ungefähr 18 Monaten.

Die von Mineralien abhängigen Industriezweige in den USA haben einen jährlichen wirtschaftlichen Wert von über 4 Bio. US$ pro Jahr – mehr als ein Achtel der gesamten US-Wirtschaft – und Seltene Erden stehen dabei im Mittelpunkt. Letztes Jahr verdoppelten die USA ihre Seltene-Erde-Produktion auf fast 9.000 Tonnen, und importierten dabei immer noch 67 % des Verbrauchs. In Bezug auf schwere Seltene Erden wie Dysprosium, Terbium und Yttrium produzieren die USA nicht auf kommerzieller Ebene und sind weiterhin vollständig von Importen abhängig. Aus diesem Grund führt Washington Vorratshaltung, Preisuntergrenzen und Abnahmevereinbarungen ein.

Kasiya kann potenziell diese Materialien liefern: fünf der sieben Seltenen Erden, die unter chinesischen Exportkontrollen stehen, für mindestens 23 Jahre, aus einem Projekt, das sich bereits in der endgültigen Machbarkeitsphase befindet. Und da Rutil und Grafit die Kostenbasis stützen, benötigen unsere Seltenen Erden keine hohen Preise oder Preisuntergrenzen für Seltene Erden, um rentabel zu sein.

Wir werden diese Ergebnisse jetzt in unsere Diskussionen mit potenziellen Partnern einbringen und die Integration Seltener Erden in den endgültigen Entwicklungsplan für Kasiya einbringen“.

STRATEGISCHE BEDEUTUNG FÜR DEN WESTEN

BEDEUTUNG VON REC FÜR DIE USA UND US-ALLIERTE

HIGHLIGHTS

KASIYA – EIN SELTENE-ERDE-PROJEKT, FÜR DAS KEINE EIGENE MINE GEBAUT WERDEN MUSS

- 2.626 Tonnen/Jahr Monazit-Seltene-Erde-Konzentrat (Rare Earth Concentrate, „REC“) mit 1.485 Tonnen/Jahr gesamten Seltene-Erde-Oxide(SREO) bei beständigem Minenbetrieb.

KOMMERZIELL BEDEUTENDE WERTE VON SELTENEN ERDEN UNTER CHINESICHER EXPORTKONTROLLE

- Erhöhte Werte seltener Dysprosium- (Dy), Terbium- (Tb), Yttrium- (Y), Samarium- (Sm) und Gadolinium-(Gd)-Oxide – alle seit April 2025 unter chinesischer Exportkontrolle

- Neodym-Praseodym (NdPr), der Hauptbestandteil für Neodym-Eisen-Bor- (NdFeB)-basierte Permanentmagnete, ebenfalls in Werten ähnlich anderer westlicher Seltene-Erden-Minen

- 310 Tonnen/Jahr NdPr und 36 Tonnen/Jahr DyTb – ausreichend für Magneten in ~7 Millionen humanoiden Robotern über die Lebensdauer der Mine; DyTb allein entspricht ~18 % des Zufuhrmaterials für Amerikas erste DyTb-Trennanlage

- 193 Tonnen/Jahr Y – Thermalbarriere-Beschichtungen für militärisches Radar und Triebwerke; entspricht ~35 % des durchschnittlichen jährlichen US-Verbrauchs, der zu 100 % von Importen abhängt

- 82 Tonnen/Jahr Sm + Gd – Samarium zur Steuerung von Patriot-, Tomahawk- und AMRAAM-Raketen, das auf einen 2-3-Jahres-Vorrat abgesunken ist. Gadolinium entspricht 70 % des weltweiten Jahresbedarfs für MRT-Geräte. Bedarf der US-Verteidigung für beides: vertraulich

GEWONNEN AUS MINERALSTRÖMEN, DIE BEREITS IM DFS-FLUSSDIAGRAMM ERSTELLT WURDEN

- Kein zusätzlicher Abbau, keine zusätzliche vorgelagerte Verarbeitung, und kein Entwicklungsrisiko eines eigenständigen Seltene-Erde-Projekts

- Abbau, Verarbeitung, Aufbereitungsrückstände, Infrastruktur und Umwelt- und Sozialbelange wurden bereits auf DFS-Stufe unter Aufsicht von Rio Tinto und dem technischen Ausschuss von Sovereign bewertet

Betriebsgewinnmarge liefert ÜBERZEUGENDE WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Basisszenario: Zuwachs des NPV8 vor Steuern um ~722 Mio. US$ für Kasiya durch zusätzliches Kapital bis zur ersten Produktion in Höhe von ~29 Mio. US$ mit einem potenziellen zusätzlichen NPV8 von 883 Mio. US$

- Zusätzliche interne Rendite (IRR) im Basisszenario vor Steuern von ~151 % und Amortisationszeit von ca. 1,5 Jahren

- ~90 % operative Marge bei zusätzlichen Standortbetriebskosten von ~0,90 US$/kg REC

- ~84 Mio. US$ zusätzliches jährliches EBITDA im Steady State steigert Kasiyas Rentabilität und Cashflow-Generierung

- Ungehebelter freier Cashflow vor Steuern von ~1,8 Milliarden US$ über die potenzielle anfängliche Lebensdauer der Mine (LOM) von 23 Jahren

- Gesamter integrierter NPV vor Steuern von Kasiya von 2,9 Milliarden US$

ERSTE MONAZIT-MINERALressourcenschätzung (MRE) ERSTELLT

- 524,4 Mio. Tonnen mit 0,0132 % Monazit als Nebenprodukt bilden die Grundlage für das Produktionsprofil der Scoping-Studie.

STARKE ergebnisse ermöglichen einen Klaren Weg Vorwärts

- Prüfungen der Variabilität der SREO-Verteilung im REC-Produkt und REC-Marketing und Abnahmegespräche beginnen sofort.

- Erstellung der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) im Jahr 2027

ZUSAMMENFASSUNG DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

TABELLE 1: ZUSAMMENFASSUNG DER REC-SCOPING-STUDIE

Parameter REC-Scoping-Studie (Genauigkeit ±30 %) Potenzielle Lebensdauer der Mine 23 Jahre Produktionsziel (Durchschnitt im Steady State) Tonnen/Jahr % Monazit REC 2.626 Enthaltenes SREO 1.485 56,6 % - davon NdPr-Oxid 310 20,8 % - davon Dy- + Tb-Oxid 36 2,5 % - davon Yttrium-Oxid 193 13,0 % - davon Samarium- + Gadolinium-Oxide 82 5,5 % Finanzleistung Einheit Basisszenario Western Supply Case Angenommener Seltene-Erde-Preis (CIF Texas) US$/kg REC 39,45 47,34 Zusätzliche Betriebskosten (Mine) US$/kg REC ~0,90 Zusätzliche Betriebskosten (CIF Texas) US$/kg REC ~3,68 ~4,07 Betriebsgewinnmarge % 90 % 91 % Jährlicher EBITDA (beständig) US$M 84 102 Jährlicher freier Cashflow (vor Steuern, ungehebelt) US$M 82 99 Zusätzliche Wirtschaftlichkeit (vor Steuern, real) Zusätzliche Kapitalkosten zur ersten Produktion US$M 29 NPV8 US$M 722 883 IRR % 151 % 172 % Rendite auf das zusätzliche Kapital x 18,2x 22,3x Amortisation aus zusätzlichem Kapital Jahre 1,5 1,5

1. LOM in dieser Untersuchung unterscheidet sich von den 25 Jahren der DFS-Lebensdauer der Mine, weil die Jahre 24 und 25 ausgeschlossen wurden, da sie sonst nur auf vermuteten Ressourcen (für die geringe geologische Zuversicht besteht) basiert hätten. Daher wurden keine Finanzprognosen oder Produktionsziele für diese Jahre erstellt, und sie wurden aus der Lebensdauer der Mine der Scoping-Studie ausgeschlossen. Steady State = Jahre, in denen der Run-of-Mine-Durchsatz die Nennkapazität von 24 Mio. Tonnen/Jahr erreicht; alle Ergebnisse auf 100 %-Basis; ±30 % Genauigkeit.

2. Das Basisszenario stellt die Seltene-Erde-Preis-Prognosen von Argus Media Group (Argus) dar, mit einer Vergütungsquote von 50 %; der Western Supply Case stellt die Seltene-Erde-Preis-Prognosen von Argus und eine Vergütungsquote von 60 % dar, was den Wert darstellt, der einer Monazitkonzentratversorgung außerhalb Chinas zugeschrieben wird.

TABELLE 2: GEGENÜBERSTELLUNG DER KASIYA-ERGEBNISSE

Parameter Einheit Kasiya-DFS (Rutil & Grafit) Basisszenario-Scoping-Studie ±30 % (Seltene Erden) Gesamterlöse US$M 16.210 ~2.134 EBITDA US$M pro Jahr 476 ~84 Freier Cashflow (vor Steuern) US$M pro Jahr 452 ~82 NPV8 (vor Steuern) US$M 2.204 ~722 Capex zu erster Produktion US$M 727 ~29

Die Hinzunahme des Seltene-Erden-Kreislaufs belässt die physischen Werte der Kasiya-DFS unverändert: eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 25 Jahren, 24 Mio. Tonnen/Jahr Durchsatz, 222 Tsd. Tonnen/Jahr natürliches Rutil und 275 Tsd. Tonnen pro Jahr natürliches Flockengrafit.

SOVEREIGN FÜGT SEINEN RUTIL-(TITAN)- UND GRAFIT-PRODUKTEN SELTENE ERDEN HINZU

Sovereign hat seine Scoping-Studie zur Bewertung der betrieblichen, kommerziellen und wirtschaftlichen Rentabilität der Hinzufügung eines dritten Produktstroms zum Projekt Kasiya fertiggestellt. Die Untersuchung zeigt, dass ~2.626 Tonnen/Jahr von Monazit-REC aus dem Rutil-Aufbereitungsrückstandsstrom gewonnen werden können. Zusammen mit den Ergebnissen der Kasiya-DFS, die mit Input von Rio Tinto erstellt wurde, ist Sovereign potenziell für mehrere Jahrzehnte als Lieferant kritischer Mineralien, die für die Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtindustrie, KI-Infrastruktur, Robotik, Energie und andere wichtige Industrien der USA und seiner Alliierten unerlässlich sind, positioniert.

KASIYA – EIN PROJEKT, DAS DEN VORRAT KRITISCHER MINERALIEN FÜR DIE WESTLICHE WELT BEREITSTELLT

Abbildung 1: Kasiya-Kreislauf- und Produktpaletten-Diagramm

Abbildung 2: Produktion über das Minenleben von Kasiya in Endverbrauchszahlen. Quellen: siehe Anlage 4

MONAZIT-NEBENPRODUKT IN DER ERSTEN MINERALRESSOURCENSCHÄTZUNG BESTÄTIGT

Monazit-Mineralisierung tritt in dem gleichen stark verwitterten, oberflächennahen residualen Schwermineralsystem auf, das gemäß der DFS die Rutil- und Grafit-Mineralressource von Kasiya enthält.

Zur Unterstützung einer Nebenprodukt-MRE für Monazit führte Sovereign ein umfassendes Programm zum DFS-Minenplan vom April 2026 durch: 3.250 magnetische, Schwermineral-Komposite, die 1.012 Bohrlöcher im DFS-Grubengebiet darstellen, wurden einer XRF-Analyse unterzogen. Ausgewählte Komposite wurden außerdem mit ICP auf die vollständige Palette der Seltene-Erden-Elemente analysiert, um die Variationen der Zusammensetzung Seltener Erden im Vorkommen und im Verwitterungsprofil zu bewerten.

Die erste Nebenprodukt-MRE, beschränkt auf die offenen Gruben der DFS, ergab 69 Tsd. Tonnen Monazit in 524,4 Mio. Tonnen mit 0,0132 % Monazit, wobei 74 % als „Angedeutet“ und 26 % als „Vermutet“ klassifiziert sind. Der Gehalt spiegelt den Status von Monazit als Nebenprodukt wider. Da die Monazit-MRE innerhalb der durch die DFS bereits entworfenen Gruben liegt, sind keine weiteren Abbauarbeiten für Zugang erforderlich.

Abbildung 3: In der Kasiya 2026 MRE enthaltener Monazit

ERSTKLASSIGES SELTENE-ERDEN-PRODUKT, DAS WAHRLICH SELTENE ELEMENTE ENTHÄLT

Im Januar 2026 gab Sovereign bekannt, dass es erfolgreich ein Monazit-Produkt mit hochwertigen schweren Seltene-Erde-Elementen (REE) gemeinsam mit gewöhnlichen leichten REEs aus dem während der Rutil-Verarbeitung generierten Abraum in seinem Labor in Lilongwe in Malawi gewonnen hatte. Das Konzentrat wurde aus Material gewonnen, das sonst verworfen worden wäre, d.h. aus dem nicht-leitenden Abraum aus der elektrostatischen Trennung eines Schwerkraftkonzentrats aus Schwermineralen aus Kasiya-Erz. Eine unabhängige vorläufige chemische Analyse der magnetischen Konzentrate aus Ressourcen-Bohrproben bestätigte die vorteilhafte Verteilung der Seltene-Erden-Oxide in dem Monazit-Konzentrat.

Abbildung 4: SREO-Zusammensetzung (Quelle: siehe Anlage 5; Preisdaten aus durchschnittlichen SEO-Preisen während der Lebensdauer der Mine)

FAST KEINE ZUSÄTZLICHEN BETRIEBSKOSTEN

Kasiyas REC wird aus Mineralströmen gewonnen, die das DFS-Flussdiagramm bereits produziert. Vorgelagerte Schritte wie Abbau ohne Bohren, Erztransport zur Anlage, Scrubber, Nassaufbereitung und elektrostatische Trennung wurden in der DFS definiert und die Kosten ermittelt und entsprechend der Rutil- und Grafit-Produktion zugeteilt. Der einzige zusätzliche Verarbeitungsschritt ist der zusätzliche Monazit-Konzentrat-Kreislauf, der die Spiral-Schwerkraft-Trennung und Flotation zur Aufbereitung des nicht leitenden Mineralstroms sowie Verpackung und Lagerung beinhaltet. Es sind weder zusätzlicher Abbau noch zusätzliche vorgelagerte Verarbeitungsschritte und keine Änderung der Abbaumethode, Nassaufbereitung oder Graphitgewinnungsstrategie der DFS erforderlich.

Zusätzliche Betriebskosten sind daher entsprechend gering. Die zusätzlichen Minenbetriebskosten betragen ~ 0,90 US$/kg REC am Minentor. Die Kosten free-on-board FOB Dar es Salaam einschließlich Transportkosten und Hafengebühren betragen ~1,39 US$/kg REC. Die Gesamtkosten einschließlich Seetransport und Versicherung betragen ~3,68 US$/kg REC, Lieferung CIF Houston, Texas. Die Untersuchung kalkuliert bewusst die Kosten für Kasiyas REC bei Lieferung in die Vereinigten Staaten. Auf dieser Basis beträgt die Betriebsgewinnmarge ungefähr 90 %. Aufgrund des Status als Nebenprodukt bleibt diese Struktur über die Zyklen des Seltene-Erde-Preises beständig. Einschließlich aller behördlichen Gebühren kann Sovereign REC in Amerika zu einem Preis von 3,85 US$/kg in jedem Markt liefern.

Abbildung 5: Kasiyas Kreislauf zur Produktion von REC wird dem DFS-Betrieb zugefügt

RENTABLE SELBST ZU PREISUNTERGRENZEN DER US-REGIERUNG

Da Sovereigns REC möglicherweise ein Nebenprodukt der in der DFS definierten Titan- und Grafitproduktion ist, hängt Kasiyas REC-Produktion nicht von Seltene-Erde-Preisen ab, um rentabel zu bleiben. Dies zeigt sich in den beiden Haupt-Preisszenarien der Untersuchung: Das Basisszenario (unter Verwendung der Preisprognosen von Argus Media) liefert das Potenzial für einen zusätzlichen NPV₈ vor Steuern von 722 Mio. US$ mit einem IRR von 151 %, und der Western Supply Case (der die höhere Nachfrage nach Monazitkonzentrat aus Quellen außerhalb Chinas widerspiegelt) einen Wert von 883 Mio. US$ bei 172 %.

Abbildung 6: Kasiya NPV vor Steuern und IRR in verschiedenen Märkten und geopolitischen Szenarien.

Ein dritter Fall prüft den Tiefstand des Marktes, wie von der US-Regierung definiert. Seit Juli 2025 sind garantierte Mindestpreise ein standardmäßiger Bestandteil von US-Liefervereinbarungen für Seltene Erden:

- Eine Untergrenze von 110 US$/kg für NdPr wurde mit MP Materials und wiederholt mit Lynas vereinbart; und

- Erste westliche Preisuntergrenzen für schwere Seltene Erden von 575 US$/kg für Dy und 2.050 US$/kg für Tb

Der U.S. Floor Price Case wendet diese Untergrenzen mit durchschnittlichen Preisen 2025 für Yttrium, Samarium und Gadolinium an, für die derzeit keine Preisuntergrenzen bestehen, die aber als kritisch eingestuft werden. Selbst in diesem Szenario generiert der Kreislauf 183 Mio. US$ zusätzlichen NPV₈ vor Steuern und einen IRR von 43 %. Diese Preisuntergrenzen entstehen durch Vereinbarungen der US-Regierung mit Drittpartien und werden ausschließlich als Downside-Annahme für das Negativszenario angewendet. Kasiya ist nicht an einer derartigen Vereinbarung beteiligt.

Abbildung 7: Auswirkung von Chinas Exportkontrollen für schwere Seltene Erden anhand von Tb- und Dy-Preisen in US$/kg (vs. Preisuntergrenze und langfristige Preisprognosen pro Untersuchung)

EINE LÖSUNG FÜR CHINAS EXPORTKONTROLLEN UND MARKTDOMINANZ

Im April 2025 führte China Exportkontrollen zu sieben mittleren und schweren Seltenen Erden ein – einschließlich Dysprosium, Terbium, Yttrium, Samarium und Gadolinium, die alle in Kasiyas Konzentrat enthalten sind – unter Verweis auf ihre Dual-Use-Anwendungen. Dysprosium, Terbium und Yttrium stellen gemeinsam etwa 15 % von Sovereigns TREO-Zusammensetzung dar. Im Oktober 2025 fügte China fünf weitere REEs hinzu – Holmium, Erbium, Thulium, Europium und Ytterbium.

Abbildung 8: Geopolitische Bedeutung von Kasiyas REC vs. derzeitige nicht-chinesische REE-Produzenten

(Quelle: Anlage 5)

China stellt den Großteil der weltweiten Minenproduktion dieser Elemente und verfügt faktisch über nahezu die gesamte kommerzielle Kapazität zur Trennung Seltener Erden. Die Vereinigten Staaten hängen zu 100 % vom Import von Yttrium ab, wobei fast der gesamte Bedarf aus in China verarbeiteten Konzentraten gedeckt wird (Quelle: USGS Mineral Commodity Summaries, 2026). Die US-Verteidigungsindustrie hält schätzungsweise einen Zwei-bis Drei-Jahres-Bestand an Samarium, wobei die potenzielle Aufstockung von im Irankonflikt im Jahr 2025 verwendeter Munition den Bedarf noch steigert.

ZUFUHRMATERIAL ZUR VERFEINERUNG SELTENER ERDEN WIRD VON DEN USA UND SEINEN ALLIIERTEN FINANZIERT

Die westliche Lieferkette Seltener Erden umfasst vier Phasen: den primären Abbau und die Konzentrat-Produktion; die Trennung in individuelle Seltene-Erde-Oxide; die Umwandlung in Metalle und Legierungen; und die Magnetproduktion. Westliche Regierungen und die Industrie investieren in alle vier Phasen. Die Verfügbarkeit von schweren Seltenen Erden als Zufuhrmaterial ist ein entscheidender Engpass, der entscheidet, ob die nachgelagerten Glieder der Lieferkette in voller Kapazität arbeiten können.

Die westliche Primärproduktion wird von leichten Seltene-Erde-Vorkommen mit nur Spuren von Dysprosium, Terbium und Yttrium dominiert. Neue Trennungskapazität wird besonders zur Verarbeitung von schweren Seltenen Erden finanziert, in Auftrag gegeben und aufgebaut:

- Die Vereinigten Staaten (z. B. MP Materials Corp. mit Finanzierung durch das Kriegsministerium (DOW));

- Australien (z. B. Iluka Resources Limited mit Finanzierung durch Export Finance Australia (EFA); Tronox Holdings plc mit Finanzierung durch Export-Import Bank der Vereinigten Staaten (EXIM) und EFA); und

- Malaysia (Lynas Rare Earths Limited mit Finanzierung durch DOW)

Diese neue Kapazität benötigt eine qualifizierte, skalierbare Versorgung mit Zufuhrmaterial aus schweren Seltenen Erden. Downstream Metall- und Legierungsproduzenten und Magnetproduzenten benötigen getrenntes Dysprosium und Terbium für Hochtemperatur-NdFeB-Magnete, die in Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Elektrofahrzeugen und Robotik verwendet werden.

Kasiyas REC-Produkt enthält ungefähr 1.485 Tonnen/Jahr SREO über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 23 Jahren und beinhaltet fünf der sieben Seltenen Erden, die seit April 2025 chinesischen Exportkontrollen unterliegen.

Das REC ist noch nicht durch Abnahmevereinbarungen gebunden, während westliche Regierungen Preisuntergrenzen, regierungsgestützte Abnahmeinstrumente und bilaterale Liefer-Rahmenbedingungen eingeführt haben, um schwere Seltene Erden aus alliierten Jurisdiktionen zu sichern. Kasiya ist gut positioniert, um Zufuhrmaterial für westliche Trennungskapazität über die Lebensdauer der Mine zu liefern.

Abbildung 9: Kasiyas Rolle in der westlichen Seltene-Erde-Lieferkette

KRITISCHE ELEMENTE FÜR KRITISCHE PLATTFORMEN

Die Produktion schwerer Seltener Erden außerhalb von China bleibt vernachlässigbar. Verschiedene wichtige westliche Plattformen hängen jedoch von mindestens einem Seltene-Erde-Element in Kasiyas REC ab.

Diese Abhängigkeit besteht in Verteidigung, Energie, Technologie und medizinischen Systemen. NdFeB-Permanentmagnete, die aus NdPr mit Zusatz von Dysprosium und Terbium erstellt werden, da sie bei hohen Temperaturen funktionieren müssen, finden in Antrieben, Motoren und Generatoren von Militärflugzeugen, gelenkten Raketen, U-Booten, Drohnen, Elektrofahrzeugen und humanoiden Robotern Verwendung. Yttrium erhöht die Widerstandsfähigkeit von Triebwerken und Plasmaätzkammern für Halbleiter und ermöglicht Militärradar und Festkörperlaser; Samarium-Kobalt-Magnete lenken Raketen; Gadolinium dient dem Schiffsantrieb, Turbinenbeschichtungen und MRT-Geräten weltweit. Öffentlich berichtete Schätzungen geben ungefähr 410 kg Seltene-Erde-Material in jedem F-35-Flugzeug; ungefähr 4,2 Tonnen in jedem Virginia-Klasse-U-Boot und 1 – 4 kg in jedem Elektrofahrzeug oder humanoiden Roboter an.

Jede in Abbildung 10 dargestellte Anwendung hängt von mindestens einem Seltene-Erde-Element in Kasiyas REC-Produkt ab.

Abbildung 10: Bedeutung schwerer Seltener Erden für den Westen

NÄCHSTE SCHRITTE

- Variabilitätsprüfungen: Bestätigung der Monazit-Gewinnung und Konzentrat-Qualität im DFS-Minenplan

- Produktqualifizierung: REC-Proben aus Sovereigns Anlage in Lilongwe zur Bewertung an potenzielle Kunden

- Marketing: Abnahmegespräche mit westlichen Verarbeitungsunternehmen und Beschaffungsprogrammen von Regierungen

- Vorläufige Machbarkeitsstudie: Integration Seltener Erden in Kasiyas endgültigen Entwicklungsplan; Fertigstellung im Jahr 2027 geplant

- Ressourcenentwicklung: Bewertung, ob vermutete Mineralressourcen in eine höherwertige Ressourcenkategorie umgewandelt werden können und Erweiterung der Monazit-MRE über die 25-Jahr-DFS-Gruben hinaus

Anfragen

Frank Eagar, Managing Director & CEO

Südafrika/Malawi

+27 21 140 3190

Sapan Ghai, CCO

London

+44 207 478 3900

Link zur vollständigen englischen Originalmitteilung:

https://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03133306-6A1342 ...

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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Die Sovereign Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,15 % und einem Kurs von 0,330EUR auf Tradegate (09. September 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.

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