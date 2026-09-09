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    Leggett Dynamics präsentiert seine preisnominierten Innovationen auf dem Automotive News Congress in Detroit

    Leggett Dynamics präsentiert seine preisnominierten Innovationen auf dem Automotive News Congress in Detroit
    Foto: adobe.stock.com

    Massagesystem der Mittelklasse und intelligenter bürstenloser Motor als Finalisten für die „Automotive News PACE & PACE Pilot Awards 2026“ nominiert

     

    DETROIT, MI / ACCESS Newswire / 9. September 2026 / Leggett Dynamics wird auf dem 50. Automotive News Congress, der vom 29. bis 30. September in Detroit, Michigan, stattfindet, zwei Komfort- und Bewegungstechnologien der nächsten Generation vorstellen. Beide Innovationen wurden als Finalisten für die „Automotive News“-Auszeichnungen 2026 nominiert, was das Engagement des Unternehmens für die Entwicklung innovativer Komfort- und Bewegungslösungen würdigt, die den sich wandelnden Bedürfnissen von Automobilherstellern und Verbrauchern gerecht werden.

     

    Das „Mid-Class Massage System“ von Leggett Dynamics wurde als Finalist für den „2026 Automotive News PACE Award“ nominiert, während der „Smart Brushless Motor“ des Unternehmens als Finalist für den „2026 Automotive News PACE Pilot Award“ nominiert wurde.

     

    Während des 50. „Automotive News Congress“ sind die Teilnehmer eingeladen, den Stand von Leggett Dynamics zu besuchen, um beide Technologien aus erster Hand zu erkunden und mit dem Team hinter ihrer Entwicklung ins Gespräch zu kommen. Der Stand bietet einen genaueren Einblick in das „Mid-Class Massage System“ und den „Smart Brushless Motor“ sowie deren Anwendungsmöglichkeiten für die nächste Generation von Fahrzeugsitzen.

     

    „Automobilhersteller versuchen weiterhin, Innovation, Geschwindigkeit und Kosten in Einklang zu bringen, während sie sich auf die nächste Fahrzeuggeneration vorbereiten“, sagte Julien Rea, Vice President of Global Innovation and Engineering bei Leggett Dynamics. „Unsere Innovationen spiegeln unser Engagement wider, Kunden dabei zu unterstützen, differenzierte Technologien schneller auf den Markt zu bringen. Wir fühlen uns geehrt, von Automotive News für beide Innovationen anerkannt zu werden.“

     

    Über das Mid-Class-Massagesystem von Leggett Dynamics

     

    Das „Mid-Class Massage System“ ist eine bahnbrechende Komfortinnovation, die Premium-Massagetechnologie über das Luxusfahrzeugsegment hinaus erweitert. Das System, das derzeit bei einem globalen OEM in Produktion ist, nutzt den Coandă-Effekt, um ein einzigartiges Massageerlebnis zu schaffen, und verzichtet dabei auf Elektronik und bewegliche Teile, wodurch Komplexität und Kosten reduziert werden.

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