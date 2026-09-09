🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Ölkurs relativ stabil, aber

    1617 Aufrufe 1617 2 Kommentare 2 Kommentare

    Schock an der Zapfsäule: Benzinpreis außer Kontrolle

    Der Benzinpreis geht durch die Decke, obwohl der Ölkurs relativ stabil bleibt. Warum ist das so?

    Für Sie zusammengefasst
    • Benzinpreise steigen trotz ausreichender Ölexporte
    • Tankerfrachtkosten haben sich versechsfacht
    • Neue Handelsrouten umgehen Hormus und verteuern Transporte
    • Report: KI braucht Strom
    Ölkurs relativ stabil, aber - Schock an der Zapfsäule: Benzinpreis außer Kontrolle
    Foto: Mc Lean - Unsplash

    Der Benzinpreis geht durch die Decke. In Deutschland lag Anfang August der durchschnittliche Spritpreis noch bei 2,145 Euro je Liter E5. Der Tagesdurchschnitt von Dienstag zeigt den Anstieg deutlich: nunmehr muss für durchschnittlich 2,30 Euro je Liter E5 auf den Tisch gelegt werden. Der Grund: Nicht ein Mangel an Öl, sondern sein Transport auf Umwegen, hat das schwarze Gold noch teurer werden lassen.

    Denn der Rohölpreis der Sorte Brent lag zu Beginn der Eskalation zwischen dem Iran und der USA teilweise bei bis zu 120 US-Dollar je Barrel. 

    Im Mai lag der Durchnittspreis für E5 je Liter noch bei 2,03 Euro. Warum sind die Benzinpreise jetzt nicht noch höher? Denn Brent hat derzeit "erst" die 100-Dollar-Marke in Angriff genommen.

    Und ein weiterer Punkt verschäft die Frage: Rund 9 Millionen Barrel Rohöl pro Tag und weitere 1 Million Barrel raffinierte Produkte wurden in den letzten Tagen aus dem Nahen Osten exportiert, laut Angaben von Reuters. Warum eskaliert die Preisspirale also weiter?

    Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kannIm September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen. → Aktion entdecken

     

    Die Antwort: Die Frachtraten der riesigen Öltanker (VLLC) haben sich in der Zeit des Konflikts versechfacht.

    Die Reedereien lassen sich erhebliche Risikoaufschläge bezahlen. Per ship-to-ship-Transport floß zunächst noch Rohöl durch die Straße von Hormus: Tanker warteten vor der Meerenge, um von Schiffen, die passieren durften oder konnten, die Rohölmengen abzunehmen, beziehungsweise zu übertragen. Jetzt geht aber seit September kein Tropfen Rohöl mehr durch das Nadelöhr der Weltwirtschaft. 

    Neue Handelsrouten werden jetzt etabliert: Die Umstellung der gesamten Logistik kostet Geld und Zeit. Die Frachtkapazitäten werden dadurch nicht höher. Diese Umstellung wird gerade etabliert und voraussichtlich noch mindestens so lange in Betrieb sein, wie der Iran-Konflikt anhält.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 105,90$, was eine Steigerung von +4,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ölkurs relativ stabil, aber Schock an der Zapfsäule: Benzinpreis außer Kontrolle Der Benzinpreis geht durch die Decke, obwohl der Ölkurs relativ stabil bleibt. Warum ist das so?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     