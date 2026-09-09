BRAIN Biotech: 11,51 Mio. Euro Meilensteinzahlung von Royalty Pharma
Ein wichtiger Durchbruch für BRAIN Biotech: Dank Fortschritten bei Deucrictibant fließen nun erste Millionen – und eröffnen Chancen auf weitere erhebliche Zahlungen.
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- BRAIN Biotech AG erhält von Royalty Pharma eine Meilensteinzahlung in Höhe von 11,51 Millionen Euro.
- Die Zahlung wurde durch das Erreichen eines wichtigen Entwicklungsmeilensteins beim investigativen Wirkstoff Deucrictibant ausgelöst.
- Grundlage ist die Monetarisierungsvereinbarung über Lizenzrechte zwischen BRAIN und Royalty Pharma vom 20. September 2024.
- Aufgrund klinischer Fortschritte steigt die Wahrscheinlichkeit weiterer regulatorischer und kommerzieller Meilensteinzahlungen von bis zu 96,65 Millionen Euro.
- Die verbesserten Erfolgsaussichten führen nach IFRS 9 zu einer Neubewertung der Verbindlichkeiten; daraus kann 2025/26 eine einmalige, nicht zahlungswirksame Belastung von bis zu 28 Millionen Euro entstehen.
- Über die gesamte Laufzeit sollen sich die anfänglich negativen Buchungseffekte mindestens vollständig ausgleichen; BRAIN erwartet im laufenden Geschäftsjahr weiterhin ein bereinigtes Konzern-EBITDA etwa am Break-even.
Der nächste wichtige Termin, Deutsches Eigenkapitalforum, bei BRAIN Biotech ist am 23.11.2026.
Der Kurs von BRAIN Biotech lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,88 % im
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