BRAIN Biotech: 11,51 Mio. Euro Meilensteinzahlung von Royalty Pharma
BRAIN Biotech meldet einen wichtigen Erfolg: Dank klinischer Fortschritte bei Deucrictibant fließen nun Millionen aus der Partnerschaft mit Royalty Pharma.
Foto: adobe.stock.com
- BRAIN Biotech erhält von Royalty Pharma eine Meilensteinzahlung in Höhe von 11,51 Mio. Euro für das Erreichen eines wichtigen Entwicklungsmeilensteins beim Wirkstoff Deucrictibant.
- Grundlage der Zahlung ist die Monetarisierungsvereinbarung über Lizenzrechte zwischen BRAIN Biotech und Royalty Pharma vom 20. September 2024.
- Aufgrund klinischer Fortschritte, insbesondere der positiven Ergebnisse der CHAPTER-3-Studie, steigt die Wahrscheinlichkeit weiterer Zahlungen deutlich.
- Von Royalty Pharma könnten künftig noch bis zu 4,6 Mio. Euro an regulatorischen und bis zu 92,05 Mio. Euro an kommerziellen Meilensteinzahlungen fließen – insgesamt bis zu 96,65 Mio. Euro.
- Die verbesserten Erfolgsaussichten führen nach IFRS 9 zu einer einmaligen, nicht zahlungswirksamen Belastung des Finanzergebnisses von bis zu 28 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2025/26; über die Vertragslaufzeit soll sich dieser Effekt mindestens vollständig ausgleichen.
- BRAIN Biotech sieht seine finanzielle Lage weiter gestärkt und erwartet im laufenden Geschäftsjahr weiterhin ein bereinigtes Konzern-EBITDA etwa auf Break-even-Niveau.
Der nächste wichtige Termin, Deutsches Eigenkapitalforum, bei BRAIN Biotech ist am 23.11.2026.
Der Kurs von BRAIN Biotech lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,9250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,45 % im
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