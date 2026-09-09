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    Besonders beachtet!

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    Siemens Aktie schwach im Handel - 09.09.2026

    Kursbewegung von -2,99 % bei Siemens am 09.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Siemens Aktie schwach im Handel - 09.09.2026
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Siemens Aktie am 09.09.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Siemens Aktie. Mit einer Performance von -2,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,28 %, geht es heute bei der Siemens Aktie nach unten. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Siemens nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +0,73 %.

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    Auf Wochensicht hat die Siemens Aktie damit -5,34 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,52 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Siemens +13,47 % gewonnen.

    Siemens Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,34 %
    1 Monat -6,52 %
    3 Monate +0,73 %
    1 Jahr +17,52 %
    Stand: 09.09.2026, 13:29 Uhr

    Informationen zur Siemens Aktie

    Es gibt 800 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 209,88 Mrd. € wert.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Siemens Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Siemens Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Siemens

    -3,21 %
    -5,34 %
    -6,52 %
    +0,73 %
    +17,52 %
    +99,48 %
    +92,89 %
    +181,67 %
    +231,90 %
    ISIN:DE0007236101WKN:723610
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