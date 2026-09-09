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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall Aktie fällt um -2,93 % - 09.09.2026

    Am 09.09.2026 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um -2,93 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie fällt um -2,93 % - 09.09.2026
    Foto: 472849734

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Rheinmetall Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 09.09.2026

    Die Anleger von Rheinmetall müssen heute einen Kursrückgang von -2,93 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 1.018,80. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,70 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Rheinmetall insgesamt ein Minus von -12,53 % zu verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -5,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,35 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Rheinmetall -32,83 % verloren.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,62 %
    1 Monat -11,35 %
    3 Monate -12,53 %
    1 Jahr -41,30 %
    Stand: 09.09.2026, 13:29 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang und die Frage, ob eine breite Schwäche europäischer Rüstungswerte oder Charttechnik den Abverkauf erklärt. Diskutiert werden Short-Potenzial, ein möglicher Boden an der getesteten Unterstützung, Qualitäts- und Lieferprobleme, steigende Kosten sowie Zweifel an künftigen Rüstungsausgaben und der Nachfrage nach Kriegsende. Die Werftübernahme gilt als Belastung; die Open-Source-Öffnung der Battlesuite als strategisch positiver Impuls.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,85 Mrd. € wert.

    Rheinmetall -3%: Warum die Erholung schon wieder ins Wanken gerät


    Fällt jetzt die 1.000-€-Marke?


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    So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

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    Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Rheinmetall Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Rheinmetall Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Rheinmetall

    -2,90 %
    -5,62 %
    -11,35 %
    -12,53 %
    -41,30 %
    +330,07 %
    +1.261,26 %
    +1.508,89 %
    +43.887,92 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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