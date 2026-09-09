Rheinmetall Aktie fällt um -2,93 % - 09.09.2026

Die Anleger von Rheinmetall müssen heute einen Kursrückgang von -2,93 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 1.018,80€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,70 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Rheinmetall insgesamt ein Minus von -12,53 % zu verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -5,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,35 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Rheinmetall -32,83 % verloren.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,62 % 1 Monat -11,35 % 3 Monate -12,53 % 1 Jahr -41,30 %

? wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 09.09.2026, 13:29 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang und die Frage, ob eine breite Schwäche europäischer Rüstungswerte oder Charttechnik den Abverkauf erklärt. Diskutiert werden Short-Potenzial, ein möglicher Boden an der getesteten Unterstützung, Qualitäts- und Lieferprobleme, steigende Kosten sowie Zweifel an künftigen Rüstungsausgaben und der Nachfrage nach Kriegsende. Die Werftübernahme gilt als Belastung; die Open-Source-Öffnung der Battlesuite als strategisch positiver Impuls.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,85 Mrd. € wert.

Die Rheinmetall-Aktie setzt ihre Talfahrt fort und hat seit dem Augusthoch inzwischen rund -18% eingebüßt. Bereits in meiner Analyse vom 2. September hatte der Bruch von 1.122 € ein neues Verkaufssignal ausgelöst und Kurse unter 1.000 € zunehmend wahrscheinlich gemacht. Mit aktuell 1.016,80 € rückt diese psychologisch wichtige Marke nun unmittelbar näher. Das damals präferierte […] The post Rheinmetall-Aktie nach 18% Kursverlust: Fällt jetzt die 1.000-€-Marke? first appeared on sharedeals.de.

Der weiter steigende Ölpreis hat zur Wochenmitte die Kurse im deutschen Aktienhandel belastet. Der Leitindex Dax fiel gegen Mittag um knapp ein Prozent auf 25.780 Punkte. Die Marktteilnehmer dürften sich aber auch mit Blick auf die Zinsentscheidung …

So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,19 %. Thales notiert im Minus, mit -1,25 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,76 %. Northrop Grumman legt um +0,43 % zu

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Rheinmetall Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Rheinmetall Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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