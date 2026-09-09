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    Besonders beachtet!

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    Scout24 Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 09.09.2026

    Kursbewegung von -3,53 % bei Scout24 am 09.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Scout24 Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 09.09.2026
    Foto: Scout24 SE

    Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

    Scout24 Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 09.09.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,53 % verliert die Scout24 Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Scout24 Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,33 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,53 % im Minus. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

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    Obwohl die Scout24 Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +0,60 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,47 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -12,62 % verloren.

    Scout24 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,83 %
    1 Monat -3,47 %
    3 Monate +0,60 %
    1 Jahr -32,36 %
    Stand: 09.09.2026, 13:29 Uhr

    Informationen zur Scout24 Aktie

    Es gibt 74 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,31 Mrd. € wert.

    Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung


    EQS Stimmrechtsmitteilung: Scout24 SE Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 09.09.2026 / 09:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service …

    Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: Scout24 SE Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 09.09.2026 / 09:18 CET/CEST Dissemination of a Voting …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von eBay und Co.

    eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,33 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Scout24 Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Scout24 Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Scout24

    -3,59 %
    -6,83 %
    -3,47 %
    +0,60 %
    -32,36 %
    +18,42 %
    +6,57 %
    +126,69 %
    +142,31 %
    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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