SAP Aktie steigt um +2,37 % - 09.09.2026

Die SAP Aktie konnte bisher um +2,37 % auf 186,04€ zulegen. Das sind +4,30 € mehr als am letzten Handelstag. Die SAP Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,43 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 186,04€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SAP Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +13,84 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -1,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,12 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SAP eine negative Entwicklung von -13,61 % erlebt.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,20 % 1 Monat +1,12 % 3 Monate +13,84 % 1 Jahr -21,24 %

Informationen zur SAP Aktie

Stand: 09.09.2026, 13:29 Uhr

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 228,53 Mrd. € wert.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SAP?

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,05 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,18 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,07 %. ServiceNow legt um +0,78 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +0,07 %.

SAP Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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