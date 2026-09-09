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    Mindestens zwei Tote nach russischem Angriff auf Cherson

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Tote und drei Verletzte in Cherson
    • Drohne trifft Zug zwischen Charkiw und Isjum
    • Angriff löst Brand im hinteren Zugteil aus
    Mindestens zwei Tote nach russischem Angriff auf Cherson
    Foto: Siarhei - 356130783

    CHERSON/ISJUM (dpa-AFX) - Bei russischen Drohnenangriffen sind im südukrainischen Cherson mindestens zwei Menschen getötet worden. Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung wurden zudem drei Menschen verletzt. Die Großstadt Cherson liegt am Unterlauf des Flusses Dnipro, der in der Südukraine russische und ukrainische Truppen voneinander trennt.

    Sechs Verletzte gab es nach Behördenangaben bei einem russischen Drohnenangriff im ostukrainischen Gebiet Charkiw. Nach Angaben der Militärverwaltung von Isjum bei Telegram wurde bei der Bahnstation Iskra ein Zug auf der Strecke zwischen Charkiw und Isjum von einer Drohne attackiert. Der Drohneneinschlag im hinteren Teil des Zuges habe einen Brand ausgelöst. Erst am Vortag hatte Russland zwei Passagierzüge in anderen Teilen der Ukraine attackiert. Die Ukraine wehrt sich seit über viereinhalb Jahren gegen die russische Invasion./ast/DP/jha






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