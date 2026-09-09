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    Besonders beachtet!

    597 Aufrufe 597 0 Kommentare 0 Kommentare

    Meta Platforms (A) Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 09.09.2026

    Die Meta Platforms (A) Aktie notiert am 09.09.2026 mit +4,85 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Meta Platforms (A) Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 09.09.2026
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    Meta Platforms betreibt soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, WhatsApp) und Werbeplattformen, ergänzt durch Reels, Messenger, Marketplace und VR/AR (Reality Labs, Quest). Kernzweck: digitale Kommunikation, Werbung, Aufbau des Metaverse. Starke Marktstellung im Online-Advertising, hohe Reichweite. Hauptkonkurrenten: Alphabet/Google, TikTok, Snap, X. Moats: Netzwerkeffekte, Datenbasis, Werbetechnologie, Ökosystembreite.

    Meta Platforms (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.09.2026

    Der Höhenflug der Meta Platforms (A) Aktie geht weiter: Am heutigen Handelstag steht ein Plus von +4,85 % zu Buche, die Aktie notiert bei 553,30. Die Meta Platforms (A) Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,27 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +4,85 % hinzu. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Allein seit letzter Woche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um +11,89 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,52 %. Im Jahr 2026 gab es für Meta Platforms (A) bisher ein Minus von -6,15 %.

    Meta Platforms (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,89 %
    1 Monat +8,52 %
    3 Monate +3,88 %
    1 Jahr -17,14 %
    Stand: 09.09.2026, 13:30 Uhr

    Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,22 Bil. € wert.

    622.500 Tonnen Zement, 0,07 % Graphen: Wie Microsoft, Meta und First Graphene den Beton-Boom der KI neu rechnen 


    Künstliche Intelligenz wirkt wie ein digitales Geschäft. Ihre Infrastruktur ist jedoch ausgesprochen physisch. Neue Rechenzentren benötigen Fundamente, Bodenplatten, Technikgebäude und gewaltige Mengen Baumaterial – und damit auch Beton. Je …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Microsoft und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,65 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,09 %. Snap Inc notiert im Minus, mit -1,28 %. Pinterest Registered (A) verliert -1,72 %

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Meta Platforms (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Meta Platforms (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Meta Platforms (A)

    +4,91 %
    +11,89 %
    +8,52 %
    +3,88 %
    -17,14 %
    +90,03 %
    +66,31 %
    +355,65 %
    +1.737,55 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX
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