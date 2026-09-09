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Meta Platforms (A) Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 09.09.2026
Die Meta Platforms (A) Aktie notiert am 09.09.2026 mit +4,85 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
Meta Platforms betreibt soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, WhatsApp) und Werbeplattformen, ergänzt durch Reels, Messenger, Marketplace und VR/AR (Reality Labs, Quest). Kernzweck: digitale Kommunikation, Werbung, Aufbau des Metaverse. Starke Marktstellung im Online-Advertising, hohe Reichweite. Hauptkonkurrenten: Alphabet/Google, TikTok, Snap, X. Moats: Netzwerkeffekte, Datenbasis, Werbetechnologie, Ökosystembreite.
Meta Platforms (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.09.2026
Der Höhenflug der Meta Platforms (A) Aktie geht weiter: Am heutigen Handelstag steht ein Plus von +4,85 % zu Buche, die Aktie notiert bei 553,30€. Die Meta Platforms (A) Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,27 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +4,85 % hinzu. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?
Wer bereits seit drei Monaten in Meta Platforms (A) investiert ist, kann sich über eine Rendite von +3,88 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.
Allein seit letzter Woche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um +11,89 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,52 %. Im Jahr 2026 gab es für Meta Platforms (A) bisher ein Minus von -6,15 %.
Meta Platforms (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+11,89 %
|1 Monat
|+8,52 %
|3 Monate
|+3,88 %
|1 Jahr
|-17,14 %
Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,22 Bil. € wert.
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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Meta Platforms (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Meta Platforms (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.