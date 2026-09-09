Meta Platforms (A) Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 09.09.2026

Der Höhenflug der Meta Platforms (A) Aktie geht weiter: Am heutigen Handelstag steht ein Plus von +4,85 % zu Buche, die Aktie notiert bei 553,30€. Die Meta Platforms (A) Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,27 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +4,85 % hinzu. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Meta Platforms betreibt soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, WhatsApp) und Werbeplattformen, ergänzt durch Reels, Messenger, Marketplace und VR/AR (Reality Labs, Quest). Kernzweck: digitale Kommunikation, Werbung, Aufbau des Metaverse. Starke Marktstellung im Online-Advertising, hohe Reichweite. Hauptkonkurrenten: Alphabet/Google, TikTok, Snap, X. Moats: Netzwerkeffekte, Datenbasis, Werbetechnologie, Ökosystembreite.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer bereits seit drei Monaten in Meta Platforms (A) investiert ist, kann sich über eine Rendite von +3,88 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Allein seit letzter Woche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um +11,89 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,52 %. Im Jahr 2026 gab es für Meta Platforms (A) bisher ein Minus von -6,15 %.

Meta Platforms (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,89 % 1 Monat +8,52 % 3 Monate +3,88 % 1 Jahr -17,14 %

Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

Stand: 09.09.2026, 13:30 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,22 Bil. € wert.

Künstliche Intelligenz wirkt wie ein digitales Geschäft. Ihre Infrastruktur ist jedoch ausgesprochen physisch. Neue Rechenzentren benötigen Fundamente, Bodenplatten, Technikgebäude und gewaltige Mengen Baumaterial – und damit auch Beton. Je …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Microsoft und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,65 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,09 %. Snap Inc notiert im Minus, mit -1,28 %. Pinterest Registered (A) verliert -1,72 %

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Meta Platforms (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Meta Platforms (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.