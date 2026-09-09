Secunet Security Networks Aktie fällt am 09.09.2026 um -4,32 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Die Secunet Security Networks Aktie ist bisher um -4,32 % auf 192,80€ gefallen. Das sind -8,70 € weniger als am letzten Handelstag. Es bleibt ungemütlich für Secunet Security Networks: Nach einem Rückgang von -1,47 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,32 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Secunet Security Networks Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -1,73 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +12,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Secunet Security Networks auf +7,34 %.

Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,68 % 1 Monat +3,43 % 3 Monate -1,73 % 1 Jahr +6,65 %

? wallstreetONLINE-Community zur Secunet Security Networks Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 09.09.2026, 13:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Secunets Spannungsfeld aus langfristigen Wachstumschancen und hoher Bewertung. KRITIS-Vorgaben, Post-Quanten-Kryptografie, steigende Verteidigungsausgaben und mögliche Berliner Neuaufträge werden als Treiber gesehen. Dem stehen seit Jahren stagnierendes Gewinnwachstum, ein aus Sicht mancher Nutzer zu hoher Kurs um 200 Euro, fehlender Ausbruch über diese Marke und Fondsverkäufe gegenüber. Technisch wird weiteres Potenzial erst oberhalb von 200 Euro erwartet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Secunet Security Networks eingestellt.

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,27 Mrd. € wert.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

So schlagen sich die Wettbewerber von Secunet Security Networks

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,64 %. Thales notiert im Minus, mit -1,25 %. Fortinet notiert im Minus, mit -0,19 %. Palo Alto Networks legt um +0,09 % zu

Secunet Security Networks Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Secunet Security Networks Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Secunet Security Networks Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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