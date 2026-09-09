🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSecunet Security Networks AktievorwärtsNachrichten zu Secunet Security Networks

    Besonders beachtet!

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Secunet Security Networks Aktie fällt am 09.09.2026 um -4,32 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

    Am heutigen Handelstag muss die Secunet Security Networks Aktie bisher Verluste von -4,32 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Secunet Security Networks Aktie.

    Besonders beachtet! - Secunet Security Networks Aktie fällt am 09.09.2026 um -4,32 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick
    Foto: adobe.stock.com

    Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

    Secunet Security Networks aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.09.2026

    Die Secunet Security Networks Aktie ist bisher um -4,32 % auf 192,80 gefallen. Das sind -8,70  weniger als am letzten Handelstag. Es bleibt ungemütlich für Secunet Security Networks: Nach einem Rückgang von -1,47 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,32 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Secunet Security Networks Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -1,73 % hinzunehmen.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +12,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Secunet Security Networks auf +7,34 %.

    Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,68 %
    1 Monat +3,43 %
    3 Monate -1,73 %
    1 Jahr +6,65 %
    Stand: 09.09.2026, 13:30 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Secunet Security Networks Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Secunets Spannungsfeld aus langfristigen Wachstumschancen und hoher Bewertung. KRITIS-Vorgaben, Post-Quanten-Kryptografie, steigende Verteidigungsausgaben und mögliche Berliner Neuaufträge werden als Treiber gesehen. Dem stehen seit Jahren stagnierendes Gewinnwachstum, ein aus Sicht mancher Nutzer zu hoher Kurs um 200 Euro, fehlender Ausbruch über diese Marke und Fondsverkäufe gegenüber. Technisch wird weiteres Potenzial erst oberhalb von 200 Euro erwartet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Secunet Security Networks eingestellt.

    Zur Secunet Security Networks Diskussion

    Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,27 Mrd. € wert.

    Die größten Aufsteiger der Woche vom 02.09.-09.09.2026 in der wO Community


    Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Secunet Security Networks

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,64 %. Thales notiert im Minus, mit -1,25 %. Fortinet notiert im Minus, mit -0,19 %. Palo Alto Networks legt um +0,09 % zu

    Secunet Security Networks Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Secunet Security Networks Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Secunet Security Networks Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Secunet Security Networks

    -4,42 %
    +12,68 %
    +3,43 %
    -1,73 %
    +6,65 %
    -8,72 %
    -54,09 %
    +453,02 %
    +800,00 %
    ISIN:DE0007276503WKN:727650
    Secunet Security Networks direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Secunet Security Networks Aktie fällt am 09.09.2026 um -4,32 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick Am heutigen Handelstag muss die Secunet Security Networks Aktie bisher Verluste von -4,32 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Secunet Security Networks Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     