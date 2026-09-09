Silber rast nach oben – Kurs bei 66,46 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 19,80834USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 66,46USD ein Wert von 3.355,35USD geworden – ein Gewinn von +235,54 %.

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 66,46. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltende Konsolidierung des Silberpreises und vermuteten Verkaufsdruck über die COMEX. Diskutiert werden JPMorgans Jahresendprognose von 60–70 US-Dollar je Unze, optimistischere Einschätzungen anderer Banken sowie mögliche Belastungen durch steigende Zinsen und zunehmende Substitution in der Solarindustrie. Charttechnisch gilt ein nachhaltiger Ausbruch über 67 Dollar als Signal für 71–72 Dollar. Minenaktien entwickeln sich uneinheitlich.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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