Z Squared erwirbt einen am Stromnetz angeschlossenen Campus in Arkansas zur Weiterentwicklung seiner KI-Infrastrukturstrategie

Ft. Lauderdale, Fla., 9. September 2026 / IRW-Press / Z Squared Inc. (FWB: AQ4) („Z Squared“ oder das „Unternehmen“) gab heute den Abschluss der Übernahme von Paradox Data, LLC von Paradox Infrastructure, LLC bekannt. Mit dieser Übernahme wird der bereits an das Stromnetz angeschlossene Union County Campus in El Dorado, Arkansas, (der „Union County Campus“) in das Computing-Infrastruktur-Portfolio des Unternehmens integriert. Z Squared erhält durch die Übernahme seinen ersten eigenen Campus, der bereits mit Strom versorgt wird, und einen Standort, von dem aus das geplante KI-Colocation-Geschäft betrieben werden kann.

Der Campus wird im Rahmen einer bestehenden Vereinbarung über unterbrechbare Stromlieferungen mit Entergy Arkansas, LLC bereits mit einer Leistung von bis zu ca. 8,0 MW versorgt. Dieser bestehende Anschluss an das Stromnetz bildet den Ausgangspunkt für die schrittweise Umwandlung in Räume mit hoher Leistungsdichte für Kunden, die ihre eigene Rechenausrüstung mitbringen und betreiben möchten.

Paradox Data, LLC besitzt zudem vertragliche Rechte zum Erwerb angrenzender Grundstücke sowie einen Entwicklungsplan, der im Laufe der Zeit eine KI-fähige Kapazität von über 150 MW durch eine Kombination aus Netzstrom und eigener Stromerzeugung vorsieht. Die Umsetzung dieser Erweiterung hängt von zusätzlichen Stromvereinbarungen, Kundenzusagen, der Finanzierung, Genehmigungen und Bauarbeiten ab. Kapazitäten, die über die bestehende Versorgungsvereinbarung hinausgehen, sind ein Entwicklungsziel und derzeit weder vertraglich vereinbart noch in Betrieb genommen oder bereitgestellt.

„Im August haben wir unsere Aktionäre gebeten, uns anhand von vier Punkten zu beurteilen: ob die Übernahme von Paradox abgeschlossen wird, ob wir unseren ersten zahlenden Mieter gewinnen und verbindliche Megawatt-Zusagen erhalten, ob die in Betrieb genommene Kapazität in Union County über die derzeitigen 8 Megawatt hinauswächst und ob wir Standorte hinzufügen können, ohne Schulden aufzunehmen“, sagte der Chief Executive Officer von Z Squared, David Halabu. „Wir haben unser erstes Ziel erreicht. Wir haben die Übernahme abgeschlossen, mit Aktien bezahlt und dabei keine Schulden aufgenommen. Union County bietet uns eine bereits vorhandene Stromversorgung, vertraglich gesicherte Rechte in Bezug auf Grundstücksflächen für die Erweiterung und die Perspektive auf über 150 Megawatt KI-fähige Kapazität. Nun steht die erste Phase an: die technische Planung, die Stromversorgungsplanung und die erste Kundenzusage. Wir werden im weiteren Verlauf anhand derselben vier Maßstäbe Bericht erstatten. Unser Ziel ist es, dass Union County unser erster eigener Campus wird, aber nicht der einzige, wobei wir dieselbe Disziplin anwenden werden, die wir hier bereits umgesetzt haben.“