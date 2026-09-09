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    ADGM festigt Abu Dhabis Stellung als globaler Finanzplatz mit einem Wachstum von 54 % beim verwalteten Vermögen und fast 14.000 aktiven Lizenzen

    ADGM festigt Abu Dhabis Stellung als globaler Finanzplatz mit einem Wachstum von 54 % beim verwalteten Vermögen und fast 14.000 aktiven Lizenzen
    Foto: adobe.stock.com

    ABU DHABI, VAE, 9. September 2026 /PRNewswire/ -- Der ADGM, das internationale Finanzzentrum von Abu Dhabi, verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 ein starkes Wachstum: Das verwaltete Vermögen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 54 %, und die Zahl der Beschäftigten erreichte 49.027 Fachkräfte. Gleichzeitig stieg die Zahl der aktiven Lizenzen auf fast 14.000.

    ADGM Logo

    Die Ergebnisse spiegeln die anhaltende Expansion von Kapital, Geschäftstätigkeit und Fachkräften im gesamten ADGM wider, da globale Institutionen ihre Investitionen zunehmend über Abu Dhabi strukturieren, einsetzen und verwalten. Diese Ergebnisse festigen Abu Dhabis wachsende Position als führender globaler Finanzplatz der MEASA-Region und als „Hauptstadt des Kapitals".

    Zu einer weiteren Rekordleistung des ADGM erklärte Seine Exzellenz Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender des ADGM: „Der ADGM treibt Abu Dhabis langfristige wirtschaftliche Vision voran und festigt ihren wachsenden Einfluss als Zentrum globaler Kapitalströme. Das Ausmaß des Wachstums, das wir bei Kapital, Institutionen, Unternehmen und Fachkräften beobachten, zeugt von anhaltendem internationalem Vertrauen in Abu Dhabi als stabilen, vertrauenswürdigen und global vernetzten Finanzplatz. Ob Kapital, Chancen oder Ambitionen – Abu Dhabi entwickelt sich zunehmend zu dem Ort, an dem all diese Faktoren nahtlos und sinnvoll zusammenfließen. Durch die ADGM bauen wir auf dieser Dynamik auf, stärken Abu Dhabis Position als Hauptstadt des Kapitals und treiben unser Ziel voran, zu den fünf weltweit führenden internationalen Finanzzentren zu gehören."

    Das Vermögensverwaltungs-Ökosystem des ADGM hat seine starke Dynamik 2026 beibehalten. Das verwaltete Vermögen (AUM) innerhalb des ADGM stieg im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um 54 % und setzte damit eine seit Anfang 2022 ununterbrochene Wachstumsphase fort.

    Die Zahl der Fonds- und Vermögensverwalter mit Sitz im ADGM stieg auf 190 – ein Anstieg von 23 % gegenüber 154 im ersten Halbjahr 2025, wobei allein im zweiten Quartal 11 neue Verwalter hinzukamen – der stärkste Quartalszuwachs des ADGM. Die Zahl der vom ADGM verwalteten Fonds stieg auf 276, was einem 32-prozentigen Anstieg gegenüber den 209 Fonds im ersten Halbjahr 2025 entspricht.

    Insgesamt verwalten die Vermögensverwalter, die im ersten Halbjahr 2026 eine Niederlassung in der ADGM gegründet haben, weltweit ein verwaltetes Vermögen von mehr als USD 2,1 Billionen, was die wachsende Attraktivität Abu Dhabis als Standort für internationale Investmentgesellschaften unterstreicht.

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