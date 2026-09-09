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    Neuer Robotaxi-Coup

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    Waymo expandiert weiter – jetzt wird es für Lyft richtig interessant

    Waymo bringt seine autonomen Fahrzeuge auf die Lyft-App. Nashville wird damit zum ersten Markt, in dem beide Plattformen auf dieselbe Flotte zugreifen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Waymo-Fahrzeuge jetzt über die Lyft-App in Nashville
    • Autonome Fahrten gibt es in Nashville ohne Aufpreis
    • Flexdrive übernimmt Flottenmanagement in Nashville
    • Report: KI braucht Strom
    Neuer Robotaxi-Coup - Waymo expandiert weiter – jetzt wird es für Lyft richtig interessant
    Foto: Andrej Sokolow/dpa

    Lyft und die Alphabet-Tochter Waymo vertiefen ihre Zusammenarbeit. In Nashville können Kunden erstmals direkt über die Lyft-App mit einem vollständig autonomen Waymo-Fahrzeug vermittelt werden. Damit ist Nashville der erste Markt, in dem Waymo seine Fahrzeuge sowohl über die eigene App als auch über Lyft anbietet.

    Für Lyft ist der Schritt strategisch wichtig. Das Unternehmen will autonome Fahrzeuge stärker in sein bestehendes Fahrdienstnetz integrieren. "Lyft und Waymo schließen sich zusammen, um diese beeindruckende Technologie nahtlos für mehr Fahrgäste zugänglich zu machen", sagte Sid Patil, Leiter des Ride-Sharing-Geschäfts bei Lyft.

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    Waymo sieht in der Kooperation ebenfalls einen wichtigen Schritt beim Ausbau seiner Flotte. "Unser Ziel ist es, möglichst vielen Menschen die Sicherheit, Zuverlässigkeit und den Zauber des Waymo-Fahrers näherzubringen", erklärte Nicole Gavel, die bei Waymo für Geschäftsentwicklung und strategische Partnerschaften verantwortlich ist.

    Autonome Fahrten ohne Aufpreis

    In zentralen Teilen Nashvilles können Fahrgäste bei Standard-, Priority-, Wait-&-Save- und Extra-Comfort-Buchungen künftig mit einem Waymo-Fahrzeug vermittelt werden. Ein Aufpreis fällt dafür nicht an. Das Einsatzgebiet umfasst unter anderem Downtown, North Nashville, East Nashville, Midtown und South Nashville.

    Die Verfügbarkeit soll in den kommenden Wochen schrittweise steigen. Lyft und Waymo wollen dabei eine gemeinsame Flotte dynamisch über beide Apps steuern.

    Fahrgäste können eine autonome Fahrt jederzeit ablehnen oder sich vollständig gegen solche Fahrzeuge entscheiden. Gleichzeitig bleiben menschliche Fahrer ein wichtiger Bestandteil des Lyft-Netzes.

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    Lyft übernimmt Flottenmanagement

    Eine zentrale Rolle spielt dabei Lyfts Tochtergesellschaft Flexdrive. Sie übernimmt das Flottenmanagement der Waymo-Fahrzeuge in Nashville. Im Oktober soll zudem ein rund 80.000 Quadratfuß großes Depot eröffnet werden.

    Lyft betont zugleich, autonome Fahrzeuge nicht als Ersatz für menschliche Fahrer zu sehen. "Ich bin davon überzeugt, dass wir am stärksten sind, wenn wir mehr Fahrgäste befördern können, während sich autonome Fahrzeuge und menschliche Fahrer parallel weiterentwickeln", sagte Yuko Yamazaki, Lyfts Leiterin für Fahrerbelange. Gerade in Nashville steige die Nachfrage nach Fahrten weiter.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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