BAADER BANK stuft Hornbach Holding auf 'Add'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Hornbach Holding mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Add" belassen. Die Baumarktholding habe überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Montag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 12:01 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 12:01 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 85,50EUR auf Tradegate (09. September 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BAADER BANK
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 92
Kursziel alt: 92
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 92
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