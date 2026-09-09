BAADER BANK stuft Hornbach Holding auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Hornbach Holding mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Add" belassen. Die Baumarktholding habe überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Montag./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 12:01 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 85,50EUR auf Tradegate (09. September 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 92

Kursziel alt: 92

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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