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    JPMORGAN stuft SALESFORCE auf 'Overweight'

    JPMORGAN stuft SALESFORCE auf 'Overweight'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Auf der anstehenden Investorenveranstaltung dürfte der Softwarekonzern eher die Zusammensetzung der vor einem Jahr vorgestellten, langfristigen Ziele in den Fokus rücken als diese aktualisieren, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Sorge vor Verdrängungseffekten durch Künstliche Intelligenz (KI) erscheine übertrieben./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 22:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 06:00 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 214,7EUR auf Tradegate (09. September 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Samik Chatterjee
    Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 265
    Kursziel alt: 265
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A



    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 265,00$, was eine Steigerung von +6,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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