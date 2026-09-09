JPMORGAN stuft SALESFORCE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Auf der anstehenden Investorenveranstaltung dürfte der Softwarekonzern eher die Zusammensetzung der vor einem Jahr vorgestellten, langfristigen Ziele in den Fokus rücken als diese aktualisieren, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Sorge vor Verdrängungseffekten durch Künstliche Intelligenz (KI) erscheine übertrieben./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 22:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 06:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 214,7EUR auf Tradegate (09. September 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 265

Kursziel alt: 265

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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