JPMORGAN stuft SALESFORCE auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Auf der anstehenden Investorenveranstaltung dürfte der Softwarekonzern eher die Zusammensetzung der vor einem Jahr vorgestellten, langfristigen Ziele in den Fokus rücken als diese aktualisieren, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Sorge vor Verdrängungseffekten durch Künstliche Intelligenz (KI) erscheine übertrieben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 22:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 06:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 22:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 06:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 214,7EUR auf Tradegate (09. September 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Samik Chatterjee
Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 265
Kursziel alt: 265
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Samik Chatterjee
Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 265
Kursziel alt: 265
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