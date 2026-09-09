Börsen Update
Börsen Update Europa - 09.09. - Eurozone 50 schwach -1,52 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.575,91 PKT und fällt um -1,15 %.
Top-Werte: SAP +2,17 %, RWE +1,30 %, E.ON +0,85 %
Flop-Werte: Rheinmetall -3,71 %, Scout24 -3,33 %, Siemens -3,21 %
Der MDAX steht bei 32.124,87 PKT und verliert bisher -1,29 %.
Top-Werte: Salzgitter +1,68 %, Deutz +0,99 %, FUCHS Pref +0,99 %
Flop-Werte: Kion Group -4,03 %, AUTO1 Group -3,58 %, AUMOVIO -3,52 %
Der TecDAX steht bei 4.004,73 PKT und verliert bisher -0,23 %.
Top-Werte: SAP +2,17 %, Verbio +1,18 %, CANCOM SE +1,14 %
Flop-Werte: PVA TePla -3,85 %, SMA Solar Technology -2,79 %, Infineon Technologies -2,65 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.284,67 PKT und verliert bisher -1,52 %.
Top-Werte: SAP +2,17 %, ENI +0,93 %, TotalEnergies +0,63 %
Flop-Werte: Inditex -5,15 %, Rheinmetall -3,71 %, Compagnie de Saint-Gobain -3,48 %
Der AT 20 bewegt sich bei 6.824,66 PKT und fällt um -1,14 %.
Top-Werte: Verbund Akt.(A) +2,02 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,59 %, OMV +1,43 %
Flop-Werte: Wienerberger -2,52 %, BAWAG Group -1,92 %
Der CH 20 steht bei 13.860,49 PKT und verliert bisher -1,07 %.
Top-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert +0,31 %, Logitech International +0,20 %, Swisscom -0,11 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -4,27 %, Lonza Group -3,09 %
Der SE 30 steht bei 3.259,33 PKT und verliert bisher -1,32 %.
Top-Werte: Tele2 (B) +0,34 %, Telia Company +0,19 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,02 %
Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -3,08 %, ABB -2,31 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.860,00 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +3,43 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,28 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,03 %
Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,77 %, Coca-Cola HBC -2,34 %, Jumbo -2,06 %
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