HelloFresh Aktie legt weiter zu - +4,42 % - 09.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von HelloFresh. Mit einer Performance von +4,42 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HelloFresh Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,27 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,8355€, mit einem Plus von +4,42 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die HelloFresh Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -35,77 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,42 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -55,92 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,49 % geändert.

HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,90 % 1 Monat -19,42 % 3 Monate -35,77 % 1 Jahr -65,81 %

? wallstreetONLINE-Community zur HelloFresh Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 09.09.2026, 14:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursverfall der HelloFresh-Aktie bis möglicherweise etwa 2 Euro und eine mögliche Übernahme, wobei der niedrige Kurs allein nicht als ausreichende Begründung gilt. Fundamental dominieren Sorgen über sinkende Kunden- und Umsatzzahlen, schwache Kundenbindung, hohe Rabatte und fehlende Profitabilität. Kritisiert werden Management und Geschäftsmodell; zugleich sehen einige bei Verbesserungen Erholungspotenzial bis 10 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HelloFresh eingestellt.

Informationen zur HelloFresh Aktie

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 492,03 Mio.EUR € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von HelloFresh?

Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,74 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,35 %. Delivery Hero notiert im Plus, mit +0,06 %.

Lohnt sich ein Investment in die HelloFresh Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der HelloFresh Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur HelloFresh Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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