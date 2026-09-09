🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh

    Besonders beachtet!

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    HelloFresh Aktie legt weiter zu - +4,42 % - 09.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die HelloFresh Aktie bisher um +4,42 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HelloFresh Aktie.

    Besonders beachtet! - HelloFresh Aktie legt weiter zu - +4,42 % - 09.09.2026
    Foto: HelloFresh

    HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

    HelloFresh Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 09.09.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von HelloFresh. Mit einer Performance von +4,42 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HelloFresh Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,27 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,8355, mit einem Plus von +4,42 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die HelloFresh Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -35,77 % verkraften.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,42 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -55,92 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,49 % geändert.

    HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,90 %
    1 Monat -19,42 %
    3 Monate -35,77 %
    1 Jahr -65,81 %
    Stand: 09.09.2026, 14:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur HelloFresh Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursverfall der HelloFresh-Aktie bis möglicherweise etwa 2 Euro und eine mögliche Übernahme, wobei der niedrige Kurs allein nicht als ausreichende Begründung gilt. Fundamental dominieren Sorgen über sinkende Kunden- und Umsatzzahlen, schwache Kundenbindung, hohe Rabatte und fehlende Profitabilität. Kritisiert werden Management und Geschäftsmodell; zugleich sehen einige bei Verbesserungen Erholungspotenzial bis 10 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HelloFresh eingestellt.

    Zur HelloFresh Diskussion

    Informationen zur HelloFresh Aktie

    Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 492,03 Mio.EUR € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von HelloFresh?

    Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,74 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,35 %. Delivery Hero notiert im Plus, mit +0,06 %.

    Lohnt sich ein Investment in die HelloFresh Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der HelloFresh Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur HelloFresh Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    HelloFresh

    +5,27 %
    +7,48 %
    -20,01 %
    -35,31 %
    -65,68 %
    -90,77 %
    -97,05 %
    -76,67 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
    HelloFresh direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! HelloFresh Aktie legt weiter zu - +4,42 % - 09.09.2026 Am heutigen Handelstag konnte die HelloFresh Aktie bisher um +4,42 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HelloFresh Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     