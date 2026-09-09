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    Australische Energie-Aktien

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    Apple: Keynote | Fortum: Google kauft Strom | Rheinmetall: 1000 Euro wackeln

    Der Preis für die Ölsorte Brent klettert wieder über die Marke von 100 $ und drückt die Stimmung an den Märkten wieder. Zudem wird mit einer Zinserhöhung der EZB gerechnet. Wo schlummern jetzt die Chancen für Anleger?

    Für Sie zusammengefasst
    • Brent über 100 Dollar, EZB-Zinserhöhung erwartet
    • Australische Energieaktien legen weiter zu
    • Apple vor Keynote, Rio Tinto und BHP im Duell
    Australische Energie-Aktien - Apple: Keynote | Fortum: Google kauft Strom | Rheinmetall: 1000 Euro wackeln
    Foto: wallstreetONLINE

    Thema des Tages: Australische Energiaktien

    Der australische Energiesektor ist seit Wochenbeginn gefragt und legte um 1,5 Prozent zu und verbuchte damit den dritten Handelstag in Folge Gewinne. Rückenwind kam von den weiter steigenden Ölpreisen, die nach erneuten iranischen Angriffen auf US-Militäranlagen im Nahen Osten bereits den vierten Tag in Folge zulegten.

    Unter den Schwergewichten stiegen Woodside Energy um 2,5 Prozent und Santos um 1,6 Prozent. Santos erreichte dabei den höchsten Kurs seit knapp drei Wochen. Welche Aktien zudem aussichtsreich sind, das erfahren Sie in der heutigen Ausgabe der wO Börsenlounge.

    Apple vor wichtigster Keynote der Geschichte?

    Präsentiert der iPhone-Konzern heute die erste faltbare Variante seines Flaggschiffs? Fans und Anleger sind gleichermaßen gespannt. Wie gewohnt ist im Vorfeld der Keynote nichts durchgesickert, aber viel spekuliert worden. Präsentiert Apple heute "the next big thing"?

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    Aktienduell: Rio Tinto vs. BHP

    Heute treffen zwei Giganten der Rohstoffbranche aufeinander. Beide Konzerne sind mit der Förderung von Eisenerz groß geworden und diversifizieren ihr Portfolio immer weiter. Aktuell setzt Rio Tinto immer mehr auf Lithium, während BHP sich immer mehr in der Lithiumförderung engagiert. Welche Rohstoffkonzern ist besser für die Zukunft aufgestellt?

    Mini Future Long auf Rio Tinto mit KO-Barriere - WKN: MN008M

    Hebel: 3,36

    Knockout: 57,86 GBP 

    Abstand zum Kockout: 24,86 % 

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    Begrüßung

    Ölpreis fast bei 100 US-Dollar

    Thema des Tages: Australische Energieaktien

    Meine Top 5 Aktien

    Ein Energie-ETF

    Ein spekulativer Energiewert

    Warnung?: Halbeiterumsätze fallen im Juli

    Qualcomm: Amazon-Deal

    Apple: Wichtigster Tag der Unternehmensgeschichte?

    Fortum: Google kauft kräftig ein

    DAX: Zittern vor EZB-Entscheid

    Deutsche Börse: Wandelanleihe drückt Kurs

    Rheinmetall: 1000 Euro Marke wackelt wieder

    Auto1: Finanzvorstand geht

     Depots: Gemsicht

    Aktienduell: Rio Tinto vs. BHP

    Zuschauerfragen

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    Hinweis: Die Analysen stellt keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Jeder Anleger sollte eigene Recherchen durchführen und seine individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Der Handel mit Finanzprodukten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge


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    Markus Weingran
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    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
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    Verfasst von Markus Weingran
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    Australische Energie-Aktien Apple: Keynote | Fortum: Google kauft Strom | Rheinmetall: 1000 Euro wackeln Der Preis für die Ölsorte Brent klettert wieder über die Marke von 100 $ und drückt die Stimmung an den Märkten wieder. Zudem wird mit einer Zinserhöhung der EZB gerechnet. Wo schlummern jetzt die Chancen für Anleger?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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