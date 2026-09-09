Australische Energie-Aktien
Apple: Keynote | Fortum: Google kauft Strom | Rheinmetall: 1000 Euro wackeln
Der Preis für die Ölsorte Brent klettert wieder über die Marke von 100 $ und drückt die Stimmung an den Märkten wieder. Zudem wird mit einer Zinserhöhung der EZB gerechnet. Wo schlummern jetzt die Chancen für Anleger?
- Brent über 100 Dollar, EZB-Zinserhöhung erwartet
- Australische Energieaktien legen weiter zu
- Apple vor Keynote, Rio Tinto und BHP im Duell
Thema des Tages: Australische Energiaktien
Der australische Energiesektor ist seit Wochenbeginn gefragt und legte um 1,5 Prozent zu und verbuchte damit den dritten Handelstag in Folge Gewinne. Rückenwind kam von den weiter steigenden Ölpreisen, die nach erneuten iranischen Angriffen auf US-Militäranlagen im Nahen Osten bereits den vierten Tag in Folge zulegten.
Unter den Schwergewichten stiegen Woodside Energy um 2,5 Prozent und Santos um 1,6 Prozent. Santos erreichte dabei den höchsten Kurs seit knapp drei Wochen. Welche Aktien zudem aussichtsreich sind, das erfahren Sie in der heutigen Ausgabe der wO Börsenlounge.
Apple vor wichtigster Keynote der Geschichte?
Präsentiert der iPhone-Konzern heute die erste faltbare Variante seines Flaggschiffs? Fans und Anleger sind gleichermaßen gespannt. Wie gewohnt ist im Vorfeld der Keynote nichts durchgesickert, aber viel spekuliert worden. Präsentiert Apple heute "the next big thing"?
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Aktienduell: Rio Tinto vs. BHP
Heute treffen zwei Giganten der Rohstoffbranche aufeinander. Beide Konzerne sind mit der Förderung von Eisenerz groß geworden und diversifizieren ihr Portfolio immer weiter. Aktuell setzt Rio Tinto immer mehr auf Lithium, während BHP sich immer mehr in der Lithiumförderung engagiert. Welche Rohstoffkonzern ist besser für die Zukunft aufgestellt?
Mini Future Long auf Rio Tinto mit KO-Barriere - WKN: MN008M
Hebel: 3,36
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Ölpreis fast bei 100 US-Dollar
Thema des Tages: Australische Energieaktien
Warnung?: Halbeiterumsätze fallen im Juli
Apple: Wichtigster Tag der Unternehmensgeschichte?
Fortum: Google kauft kräftig ein
DAX: Zittern vor EZB-Entscheid
Deutsche Börse: Wandelanleihe drückt Kurs
Rheinmetall: 1000 Euro Marke wackelt wieder
Aktienduell: Rio Tinto vs. BHP
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Hinweis: Die Analysen stellt keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Jeder Anleger sollte eigene Recherchen durchführen und seine individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Der Handel mit Finanzprodukten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge