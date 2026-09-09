Apple: Keynote | Fortum: Google kauft Strom | Rheinmetall: 1000 Euro wackeln

Thema des Tages: Australische Energiaktien

Der australische Energiesektor ist seit Wochenbeginn gefragt und legte um 1,5 Prozent zu und verbuchte damit den dritten Handelstag in Folge Gewinne. Rückenwind kam von den weiter steigenden Ölpreisen, die nach erneuten iranischen Angriffen auf US-Militäranlagen im Nahen Osten bereits den vierten Tag in Folge zulegten.

Unter den Schwergewichten stiegen Woodside Energy um 2,5 Prozent und Santos um 1,6 Prozent. Santos erreichte dabei den höchsten Kurs seit knapp drei Wochen. Welche Aktien zudem aussichtsreich sind, das erfahren Sie in der heutigen Ausgabe der wO Börsenlounge.

Apple vor wichtigster Keynote der Geschichte?

Präsentiert der iPhone-Konzern heute die erste faltbare Variante seines Flaggschiffs? Fans und Anleger sind gleichermaßen gespannt. Wie gewohnt ist im Vorfeld der Keynote nichts durchgesickert, aber viel spekuliert worden. Präsentiert Apple heute "the next big thing"?



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Aktienduell: Rio Tinto vs. BHP

Heute treffen zwei Giganten der Rohstoffbranche aufeinander. Beide Konzerne sind mit der Förderung von Eisenerz groß geworden und diversifizieren ihr Portfolio immer weiter. Aktuell setzt Rio Tinto immer mehr auf Lithium, während BHP sich immer mehr in der Lithiumförderung engagiert. Welche Rohstoffkonzern ist besser für die Zukunft aufgestellt?

Mini Future Long auf Rio Tinto mit KO-Barriere - WKN: MN008M

Hebel: 3,36

Knockout: 57,86 GBP

Abstand zum Kockout: 24,86 %

Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!

Begrüßung

Ölpreis fast bei 100 US-Dollar

Thema des Tages: Australische Energieaktien

Meine Top 5 Aktien

Ein Energie-ETF

Ein spekulativer Energiewert

Warnung?: Halbeiterumsätze fallen im Juli

Qualcomm: Amazon-Deal

Apple: Wichtigster Tag der Unternehmensgeschichte?

Fortum: Google kauft kräftig ein

DAX: Zittern vor EZB-Entscheid

Deutsche Börse: Wandelanleihe drückt Kurs

Rheinmetall: 1000 Euro Marke wackelt wieder

Auto1: Finanzvorstand geht

Depots: Gemsicht

Aktienduell: Rio Tinto vs. BHP

Zuschauerfragen



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Hinweis: Die Analysen stellt keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Jeder Anleger sollte eigene Recherchen durchführen und seine individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Der Handel mit Finanzprodukten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge



