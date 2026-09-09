🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAffirm Holdings Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Affirm Holdings Registered (A)

    Kaufempfehlung mit Zündstoff

    329 Aufrufe 329 0 Kommentare 0 Kommentare

    Affirm: diese Zahl lässt Klarna alt aussehen!

    Loop Capital sieht bei Affirm mehr als 45 Prozent Kurspotenzial. Warum der Klarna-Vergleich überrascht und eine Karte zum Wachstumstreiber werden könnte.

    Kaufempfehlung mit Zündstoff - Affirm: diese Zahl lässt Klarna alt aussehen!
    Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.com

    Loop Capital setzt auf Affirm. Analyst Reginald Smith hat die Beobachtung des Ratenzahlungsanbieters mit "Buy" und einem Kursziel von 105 US-Dollar aufgenommen. Das entspricht einem Potenzial von mehr als 45 Prozent gegenüber dem Dienstagsschluss von 72,08 US-Dollar.

    Der Knaller steckt im Vergleich mit Klarna: Laut Smith erreicht Affirm nur ein Drittel des abgewickelten Warenvolumens von Klarna, erzielt aber den neunfachen bereinigten operativen Gewinn. Er nennt einen höheren Anteil an Ratenkrediten und deutlich geringere Marketingausgaben als Gründe.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Klarna Group Registered!
    Long
    13,59€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 14,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    14,98€
    Basispreis
    1,04
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die nächste Wachstumschance steckt im Alltag der Kunden. Über Stripe, Adyen und die Affirm Card soll das Bezahlen mit Affirm an immer mehr Stellen möglich werden. Smith hält dauerhaft mindestens 25 Prozent Wachstum bei Warenvolumen und Umsatz für erreichbar.

    Die jüngsten Zahlen liefern Rückenwind: Im vierten Geschäftsquartal 2026 legte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 33 Prozent auf 1,166 Milliarden US-Dollar zu. Das Warenvolumen stieg um 36 Prozent auf 14,1 Milliarden US-Dollar.

    Die Aktie hat in sechs Monaten bereits 42 Prozent gewonnen. Laut LSEG empfehlen 28 von 36 Analysten den Kauf. Die Wette hinter dem neuen Kursziel lautet, dass Affirm im Alltag seiner Kunden deutlich präsenter werden muss.

    Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbstEröffne im September dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kaufempfehlung mit Zündstoff Affirm: diese Zahl lässt Klarna alt aussehen! Loop Capital sieht bei Affirm mehr als 45 Prozent Kurspotenzial. Warum der Klarna-Vergleich überrascht und eine Karte zum Wachstumstreiber werden könnte.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     