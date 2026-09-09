Affirm: diese Zahl lässt Klarna alt aussehen!

Der Knaller steckt im Vergleich mit Klarna: Laut Smith erreicht Affirm nur ein Drittel des abgewickelten Warenvolumens von Klarna, erzielt aber den neunfachen bereinigten operativen Gewinn. Er nennt einen höheren Anteil an Ratenkrediten und deutlich geringere Marketingausgaben als Gründe.

Loop Capital setzt auf Affirm. Analyst Reginald Smith hat die Beobachtung des Ratenzahlungsanbieters mit "Buy" und einem Kursziel von 105 US-Dollar aufgenommen. Das entspricht einem Potenzial von mehr als 45 Prozent gegenüber dem Dienstagsschluss von 72,08 US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die nächste Wachstumschance steckt im Alltag der Kunden. Über Stripe, Adyen und die Affirm Card soll das Bezahlen mit Affirm an immer mehr Stellen möglich werden. Smith hält dauerhaft mindestens 25 Prozent Wachstum bei Warenvolumen und Umsatz für erreichbar.

Die jüngsten Zahlen liefern Rückenwind: Im vierten Geschäftsquartal 2026 legte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 33 Prozent auf 1,166 Milliarden US-Dollar zu. Das Warenvolumen stieg um 36 Prozent auf 14,1 Milliarden US-Dollar.

Die Aktie hat in sechs Monaten bereits 42 Prozent gewonnen. Laut LSEG empfehlen 28 von 36 Analysten den Kauf. Die Wette hinter dem neuen Kursziel lautet, dass Affirm im Alltag seiner Kunden deutlich präsenter werden muss.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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