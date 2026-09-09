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    Aktien Frankfurt

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    Ölpreis über 100 Dollar belastet - Warten auf Zinsentscheid

    Für Sie zusammengefasst
    • Steigender Ölpreis belastet den Dax deutlich
    • Brent übersteigt 100 Dollar, Energiepreise steigen
    • EZB-Zinsentscheidung sorgt für Zurückhaltung
    Aktien Frankfurt - Ölpreis über 100 Dollar belastet - Warten auf Zinsentscheid
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der weiter steigende Ölpreis hat zur Wochenmitte die Kurse im deutschen Aktienhandel belastet. Der Leitindex Dax fiel zuletzt bei hohen Handelsumsätzen um 1,7 Prozent auf 25.560 Punkte. Das war der tiefste Stand seit Ende Juli. Sollte das deutsche Börsenbarometer die Verluste am Nachmittag noch ausweiten, droht der verlustreichste Handelstag seit März.

    Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent ließ am Mittwoch die Marke von 100 US-Dollar hinter sich. Er stieg in diesem Jahr um 64 Prozent. Raffinierte Produkte wie Diesel legten noch stärker zu, da sich der Konflikt im Nahen Osten bis ins Rote Meer nahe Saudi-Arabien ausgeweitet hat. Die europäischen Erdgaspreise stiegen den vierten Handelstag in Folge.

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    Die Investoren fürchteten weitere Störungen der Ölproduktion und -transporte und preisten folglich höhere Energiepreise für längere Zeit ein, schrieb Stratege Jim Reid von der Deutschen Bank. "Die Skepsis nimmt zu, dass die Ölpreise in den kommenden Monaten deutlich zurückgehen".

    Die Marktteilnehmer dürften sich aber auch mit Blick auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag mit Aktienkäufen zurückhalten. Erwartet wird die zweite Zinserhöhung in diesem Jahr.

    Der MDax der mittelgroßen Börsentitel fiel am Mittwoch um 1,4 Prozent auf 32.090 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor mit gut zwei Prozent noch deutlicher.

    Mit Blick auf Einzelwerte ist die Nachrichtenlage dünn. Die Deutsche Börse will eine Wandelanleihe über 600 Millionen Euro ausgeben. Damit sollen allgemeine Unternehmenszwecke und Verbindlichkeiten finanziert werden. Die Aktien des Börsenbetreibers verloren 2,5 Prozent.

    Eine Abstufung der Beiersdorf -Aktien von "Halten" auf "Verkaufen" durch die Deutsche Bank ließ diese um 1,9 Prozent nachgeben.

    Die Papiere von SAP gewannen gegen den schwachen Börsentrend 2,2 Prozent. Sie waren am Vortag unter Druck geraten. Auslöser waren neu aufgekommene Sorgen an der Wall Street über die Konkurrenz von Künstlicher Intelligenz für die Software-Branche.

    Nicht gefragt waren am Mittwoch andere Aktien aus dem Technologiesektor. So büßten Infineon , Aixtron , Jenoptik und PVA Tepla zwischen 2,7 und 4,3 Prozent ein./bek/jha/

    --- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 74,88 auf Tradegate (09. September 2026, 14:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +13,25 %/+80,50 % bedeutet.





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