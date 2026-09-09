PVA TePla Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 09.09.2026

Mit einer Performance von -3,63 % musste die PVA TePla Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der PVA TePla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,94 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 30,28€, mit einem Minus von -3,63 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei PVA TePla damit auf -25,58 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um +4,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,30 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +38,33 % gewonnen.

PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,37 % 1 Monat +4,30 % 3 Monate -25,58 % 1 Jahr +3,27 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Stand: 09.09.2026, 14:34 Uhr

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 658,59 Mio. € wert.

Der weiter steigende Ölpreis hat zur Wochenmitte die Kurse im deutschen Aktienhandel belastet. Der Leitindex Dax fiel zuletzt bei hohen Handelsumsätzen um 1,7 Prozent auf 25.560 Punkte. Das war der tiefste Stand seit Ende Juli. Sollte das deutsche …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von PVA TePla?

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,36 %. AIXTRON notiert im Minus, mit -2,94 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die PVA TePla Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur PVA TePla Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.