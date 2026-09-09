OHB Aktie unter Verkaufsdruck - 09.09.2026

Bei OHB geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -2,80 % nach und notiert bei 180,80€. Der Kursrückgang der OHB Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,69 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,80 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die OHB Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -55,52 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +2,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in OHB eine positive Entwicklung von +65,87 % erlebt.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,08 % 1 Monat -19,74 % 3 Monate -55,52 % 1 Jahr +179,34 %

Informationen zur OHB Aktie

Stand: 09.09.2026, 14:35 Uhr

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,76 Mrd. € wert.

Der weiter steigende Ölpreis hat zur Wochenmitte die Kurse im deutschen Aktienhandel belastet. Der Leitindex Dax fiel in den ersten Handelsminuten um ein halbes Prozent auf 25.879 Punkte. Die Marktteilnehmer dürften sich aber auch mit Blick auf die …

OHB schloss schwächer und blieb hinter dem Markt zurück. Im September richtet sich der Blick auf mögliche Trendwenden.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von OHB?

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,47 %. Airbus notiert im Minus, mit -2,54 %. Leonardo notiert im Minus, mit -2,09 %. Lockheed Martin legt um +0,35 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,45 %.

OHB Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.