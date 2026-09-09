Ballard Power Systems Aktie weiter aufwärts - +3,91 % - 09.09.2026

Es geht bergauf für Ballard Power Systems: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +3,91 % und steht bei 2,1240€. Die Ballard Power Systems Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +2,10 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +3,91 % hinzu. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Ballard Power Systems (Kanada) entwickelt und produziert PEM-Brennstoffzellen v. a. für Busse, Lkw, Züge und stationäre Anwendungen. Fokus auf Wasserstoffmobilität, noch defizitär, aber technologisch führend im Schwerlastsegment. Wichtige Wettbewerber: Plug Power, Cummins, Toyota, Hyundai, PowerCell. Stärken: langjährige F&E, breite IP-Basis, Partnerschaften mit OEMs, hohe Systemzuverlässigkeit.

Auf Sicht von drei Monaten bleibt Ballard Power Systems trotz des heutigen Kurssprungs mit -54,39 % im Minus.

Auf Wochensicht steht bei der Ballard Power Systems Aktie damit ein Gewinn von +12,07 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,49 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -6,10 % verloren.

Ballard Power Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,07 % 1 Monat -10,49 % 3 Monate -54,39 % 1 Jahr +23,41 %

? wallstreetONLINE-Community zur Ballard Power Systems Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 09.09.2026, 14:36 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang und den geringeren Börsenumsatz gegenüber der Rally bis 6,50 US-Dollar. Diskutiert werden mögliche Fondsverkäufe trotz erhöhter institutioneller Positionen. Fundamental sorgen der starke Personalabbau, die Konzentration auf GeoPura und neue Produkte für Skepsis. Chancen sehen Anleger in GeoPura, Fleet360, möglichen KI-Rechenzentrumsaufträgen, Ford Trucks und einer Profitabilität ab 2027.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Ballard Power Systems eingestellt.

Informationen zur Ballard Power Systems Aktie

Es gibt 351 Mio. Ballard Power Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 743,61 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ITM Power, Plug Power und Co.

ITM Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,33 %. Plug Power notiert im Minus, mit -1,23 %.

Ballard Power Systems Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Ballard Power Systems Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Ballard Power Systems Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Schreibe Deinen Kommentar