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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie schwach im Handel - 09.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Infineon Technologies Aktie bisher Verluste von -2,63 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie schwach im Handel - 09.09.2026
    Foto: doganmesut - stock.adobe.com

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Aktueller Stand der Infineon Technologies Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 09.09.2026

    Die Infineon Technologies Aktie notiert aktuell bei 56,23 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,63 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,52  entspricht. Die Talfahrt der Infineon Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,02 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 56,23, mit einem Minus von -2,63 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Infineon Technologies damit auf -26,78 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +5,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,59 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Infineon Technologies +54,25 % gewonnen.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,74 %
    1 Monat -7,59 %
    3 Monate -26,78 %
    1 Jahr +82,16 %
    Stand: 09.09.2026, 14:36 Uhr

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,01 Mrd. € wert.

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    Börsen Update Europa - 09.09. - Eurozone 50 schwach -1,52 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,10 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -2,45 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -1,21 %. ON Semiconductor verliert -1,85 % NIO notiert im Plus, mit +0,31 %.

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    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    -2,32 %
    +5,74 %
    -7,59 %
    -26,78 %
    +82,16 %
    +79,69 %
    +61,06 %
    +303,61 %
    -19,91 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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