ASML Holding Aktie unter Verkaufsdruck - 09.09.2026

Rote Vorzeichen bei ASML Holding: Der Kurs rutscht um -2,87 % auf 1.475,80€ ab. Die ASML Holding Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +1,29 % wieder ab und notiert heute bei 1.475,80€. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

ASML Holding ist führender Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind DUV- und EUV-Belichtungsmaschinen, Service und Software. ASML besitzt faktisch ein Monopol bei High-End-EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon im DUV-Segment. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Bindung zu Top-Chipproduzenten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die ASML Holding Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -0,21 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding Aktie damit um +6,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,70 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ASML Holding einen Anstieg von +65,23 %.

ASML Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,31 % 1 Monat +0,70 % 3 Monate -0,21 % 1 Jahr +123,98 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Stand: 09.09.2026, 14:36 Uhr

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 571,66 Mrd. € wert.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von ASML Holding?

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,36 %. Canon notiert im Minus, mit -0,86 %. Tepco notiert im Plus, mit +3,42 %.

ASML Holding Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die ASML Holding Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur ASML Holding Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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