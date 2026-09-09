🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding

    Besonders beachtet!

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    ASML Holding Aktie unter Verkaufsdruck - 09.09.2026

    Kursbewegung von -2,87 % bei ASML Holding am 09.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - ASML Holding Aktie unter Verkaufsdruck - 09.09.2026
    Foto: PixelBiss - stock.adobe.com

    ASML Holding ist führender Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind DUV- und EUV-Belichtungsmaschinen, Service und Software. ASML besitzt faktisch ein Monopol bei High-End-EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon im DUV-Segment. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Bindung zu Top-Chipproduzenten.

    Wie hat sich die ASML Holding-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Rote Vorzeichen bei ASML Holding: Der Kurs rutscht um -2,87 % auf 1.475,80 ab. Die ASML Holding Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +1,29 % wieder ab und notiert heute bei 1.475,80. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ASML Holding NV!
    Long
    1.388,87€
    Basispreis
    1,00
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.609,66€
    Basispreis
    1,44
    Ask
    × 14,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die ASML Holding Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -0,21 % hinzunehmen.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding Aktie damit um +6,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,70 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ASML Holding einen Anstieg von +65,23 %.

    ASML Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,31 %
    1 Monat +0,70 %
    3 Monate -0,21 %
    1 Jahr +123,98 %
    Stand: 09.09.2026, 14:36 Uhr

    Informationen zur ASML Holding Aktie

    Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 571,66 Mrd. € wert.

    ASML: Diese neue Chiptechnik könnte alles verändern


    TSMC und Samsung treiben die nächste Generation der Chipfertigung voran. Die UBS sieht bei ASML enormes Potenzial. ASML steht vor der nächsten Wachstumsphase. Die UBS sieht die neue High-NA-EUV-Technologie vor dem Durchbruch. Sie könnte den …

    Anleger in gespannter Erwartung: Ist die ASML-Aktie stark unterbewertet?


    BERENBERG stuft ASML auf 'Buy'


    Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Der Investitionszyklus im Halbleiterbereich dürfte sich über 2028 hinaus fortsetzen, schrieb Tammy Qiu am Dienstag. Darauf deuteten …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von ASML Holding?

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,36 %. Canon notiert im Minus, mit -0,86 %. Tepco notiert im Plus, mit +3,42 %.

    ASML Holding Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die ASML Holding Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur ASML Holding Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    ASML Holding

    -2,58 %
    +6,31 %
    +0,70 %
    -0,21 %
    +123,98 %
    +159,52 %
    +109,33 %
    +1.543,13 %
    +5.528,35 %
    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4
    ASML Holding direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! ASML Holding Aktie unter Verkaufsdruck - 09.09.2026 Kursbewegung von -2,87 % bei ASML Holding am 09.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     