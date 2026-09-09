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    Besonders beachtet!

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    Fortum Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 09.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Fortum Aktie bisher um +14,96 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Fortum Aktie.

    Besonders beachtet! - Fortum Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 09.09.2026

    Fortum ist ein finnischer Energieversorger mit Fokus auf CO₂-arme Strom- und Wärmeerzeugung, v.a. Wasserkraft, Kernkraft und Fernwärme in Nord- und Osteuropa. Hauptleistungen: Erzeugung, Vertrieb, Energiedienstleistungen. Marktstellung: bedeutender Player in Nordics, nach Uniper-Desengagement fokussierter. Konkurrenten: Vattenfall, Statkraft, Ørsted, E.ON. USP: hoher Anteil CO₂-armer Erzeugung, starke Position in Wasserkraft/Kernkraft im Norden.

    Fortum Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 09.09.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +14,96 % konnte die Fortum Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Schon gestern ging es für die Fortum Aktie um +0,24 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 24,430. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Fortum Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +17,23 %.

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    Auf Wochensicht steht bei der Fortum Aktie damit ein Gewinn von +16,89 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,90 %. Im Jahr 2026 gab es für Fortum bisher ein Plus von +35,68 %.

    Fortum Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,89 %
    1 Monat +25,90 %
    3 Monate +17,23 %
    1 Jahr +63,63 %
    Stand: 09.09.2026, 14:36 Uhr

    Informationen zur Fortum Aktie

    Es gibt 897 Mio. Fortum Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,87 Mrd. € wert.

    Google investiert weitere 15 Milliarden US-Dollar in KI


    Alphabet plant die größte Einzelinvestition seiner Geschichte in Europa. Bis 2028 sollen über 15 Milliarden US-Dollar in Finnlands KI- und Rechenzentrumsinfrastruktur fließen.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,30 %. ENGIE notiert im Minus, mit -0,37 %. RWE notiert im Plus, mit +1,32 %. Iberdrola verliert -0,45 % E.ON notiert im Plus, mit +0,77 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Fortum Aktie?


    Ob die Fortum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fortum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fortum

    +15,01 %
    +17,13 %
    +26,15 %
    +17,47 %
    +63,97 %
    +99,43 %
    -19,24 %
    +51,31 %
    +326,75 %
    ISIN:FI0009007132WKN:916660
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