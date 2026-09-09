sino - Aktie schießt in die Höhe +9,13 % - 09.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von sino. Mit einer Performance von +9,13 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,86 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der sino Aktie. Nach einem Plus von +1,86 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 119,50€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

sino AG ist ein auf Heavy Trader spezialisierter Online-Broker aus Düsseldorf. Kernleistungen: extrem schnelle Orderausführung, professionelle Tradingplattformen, Direct Market Access, Derivate- und Wertpapierhandel. Marktstellung: Nischenanbieter im Hochfrequenz-/Vieltrader-Segment. Wichtige Wettbewerber: Interactive Brokers, BANX, CapTrader, flatexDEGIRO. USP: Fokussierung auf Profi-Trader, Speed, Service, technischer Support.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von sino einen Gewinn von +17,07 % verbuchen.

Auf Wochensicht steht bei der sino Aktie damit ein Gewinn von +14,83 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,21 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von sino einen Anstieg von +24,74 %.

sino Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,83 % 1 Monat +13,21 % 3 Monate +17,07 % 1 Jahr +14,29 %

? wallstreetONLINE-Community zur sino Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 09.09.2026, 14:37 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg der marktengen Aktie nach dem FAZ-Bericht auf etwa 108 Euro und hohe Umsätze; teils werden kurzfristig über 125 Euro, langfristig bis 180 Euro erwartet. Begründet wird dies mit dem 1,77%-Anteil an Trade Republic, dessen Wert auf 12,5 bis 20 Milliarden Euro geschätzt wird, sowie einer erwarteten Ausschüttung von mindestens rund 15 Euro je Aktie. Zudem gelten Sino und TR als unterbewertet. Diskutiert werden starke Spreads bei Lang & Schwarz, alternative Handelsplätze und das konzentrierte LS-X-Volumen über Trade Republic.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber sino eingestellt.

Informationen zur sino Aktie

Es gibt 2 Mio. sino Aktien. Damit ist das Unternehmen 279,33 Mio. € wert.

Die Aktien der Sino AG sind am Mittwochvormittag auf einen Rekordstand von 118 Euro geklettert. Damit bauten die Papiere des Onlinebrokers für besonders aktive und vermögende Trader ihr Jahresplus auf 23 Prozent aus. Auftrieb gab ein positiver …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

sino Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die sino Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur sino Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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