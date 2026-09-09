Alphabet Aktie unter Verkaufsdruck - 09.09.2026

Die Alphabet Aktie ist bisher um -2,37 % auf 284,30€ gefallen. Das sind -6,90 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Alphabet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,19 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,37 % im Minus. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Alphabet ist die Holding hinter Google mit Fokus auf Online-Suche, Werbung, Cloud, Android, YouTube und KI. Marktführer bei Suchmaschinen und Online-Ads, stark in Mobile-OS und Video. Wichtige Konkurrenten: Meta, Amazon, Microsoft, Apple, TikTok. USP: dominierende Such- und Werbeplattform, riesige Datenbasis, starke KI-Forschung, Ökosystem aus Android, Chrome und YouTube.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Alphabet, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -7,59 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die Alphabet Aktie damit um -2,46 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,91 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Alphabet +8,75 % gewonnen.

Alphabet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,46 % 1 Monat -7,91 % 3 Monate -7,59 % 1 Jahr +46,51 %

Informationen zur Alphabet Aktie

Stand: 09.09.2026, 14:37 Uhr

Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,67 Bil. € wert.

EQS-News: Adani Airports / Schlagwort(e): Private Equity Adani Airports will rund 1 Milliarde US-Dollar an Erstkapital von namhaften internationalen Investoren einwerben 09.09.2026 / 14:20 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / …

HTEC, ein weltweit tätiges, auf KI ausgerichtetes Unternehmen für Ingenieurs- und Technologiedienstleistungen, und Modular haben den KI-Software-Stack von Modular auf der TPU-Architektur von Google demonstriert. Die auf der ModCon 2026 vorgestellte …

Alphabet plant die größte Einzelinvestition seiner Geschichte in Europa. Bis 2028 sollen über 15 Milliarden US-Dollar in Finnlands KI- und Rechenzentrumsinfrastruktur fließen.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,76 %. Apple notiert im Minus, mit -0,59 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,38 %. Meta Platforms (A) legt um +4,91 % zu Tencent notiert im Plus, mit +0,64 %.

Lohnt sich ein Investment in die Alphabet Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Alphabet Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Alphabet Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Schreibe Deinen Kommentar