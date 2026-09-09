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    Besonders beachtet!

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    Alphabet Aktie unter Verkaufsdruck - 09.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Alphabet Aktie bisher Verluste von -2,37 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Alphabet Aktie.

    Besonders beachtet! - Alphabet Aktie unter Verkaufsdruck - 09.09.2026
    Foto: YURIY DYACHYSHYN - stock.adobe.com

    Alphabet ist die Holding hinter Google mit Fokus auf Online-Suche, Werbung, Cloud, Android, YouTube und KI. Marktführer bei Suchmaschinen und Online-Ads, stark in Mobile-OS und Video. Wichtige Konkurrenten: Meta, Amazon, Microsoft, Apple, TikTok. USP: dominierende Such- und Werbeplattform, riesige Datenbasis, starke KI-Forschung, Ökosystem aus Android, Chrome und YouTube.

    Wie hat sich die Alphabet-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Alphabet Aktie ist bisher um -2,37 % auf 284,30 gefallen. Das sind -6,90  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Alphabet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,19 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,37 % im Minus. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Alphabet, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -7,59 % Verlust nach sich zog.

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    Allein seit letzter Woche ist die Alphabet Aktie damit um -2,46 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,91 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Alphabet +8,75 % gewonnen.

    Alphabet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,46 %
    1 Monat -7,91 %
    3 Monate -7,59 %
    1 Jahr +46,51 %
    Stand: 09.09.2026, 14:37 Uhr

    Informationen zur Alphabet Aktie

    Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,67 Bil. € wert.

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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,76 %. Apple notiert im Minus, mit -0,59 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,38 %. Meta Platforms (A) legt um +4,91 % zu Tencent notiert im Plus, mit +0,64 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Alphabet Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Alphabet Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Alphabet Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Alphabet

    -2,08 %
    -2,46 %
    -7,91 %
    -7,59 %
    +46,51 %
    +128,63 %
    +140,11 %
    +718,96 %
    +13.742,23 %
    ISIN:US02079K3059WKN:A14Y6F
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