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    Rückruf von gefrorenen Rösti-Fries wegen Fremdkörpern

    Für Sie zusammengefasst
    • Rösti-Fries wegen Kunststoffteilen zurückgerufen
    • Betroffen sind 450-Gramm-Beutel der Charge L6239
    • Verzehr wegen harter Kunststoffteile dringend meiden
    Rückruf von gefrorenen Rösti-Fries wegen Fremdkörpern
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LÖNINGEN (dpa-AFX) - Der Hersteller Schne-frost Ernst Schnetkamp GmbH ruft gefrorene "Snackmaster Rösti-Fries" wegen Fremdkörpern zurück. Es handelt sich um die 450 Gramm-Beutel mit der Chargennummer L6239 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 02/2028, wie der Hersteller aus Niedersachsen auf seiner Internetseite mitteilte.

    Vom Verzehr wird dringend abgeraten, da eine Kontamination mit harten, beigefarbenen Kunststoffteilen nicht ausgeschlossen werden kann. Die Tüten wurden in Teilen von Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland bei Netto verkauft. Betroffene Packungen können auch ohne Kassenbon zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet./mts/DP/stw






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