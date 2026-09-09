Bei so vielen Punkten könnte der S&P 500 Ende des Jahres stehen

Die US-Unternehmen haben im zweiten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen. Von 492 S&P-500-Konzernen lagen laut LSEG 86 Prozent über den Analystenschätzungen. Barclays erhöhte deshalb auch seine Gewinnprognose für den Index im Jahr 2026 von 337 auf 365 US-Dollar je Aktie.

Die Wall Street bleibt weitgehend bullish. Barclays hat sein Jahresendziel für den S&P 500 von 7.800 auf 7.950 Punkte angehoben. Grund sind vor allem starke Unternehmensgewinne und der anhaltende Boom bei künstlicher Intelligenz (KI).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

KI bleibt wichtigster Kurstreiber

Barclays sieht KI-Investitionen und eine robuste US-Konjunktur als wichtigste Stützen für die Börse. Gleichzeitig warnt die Bank vor hohen Bewertungen, Inflation, geopolitischen Risiken und der Frage, ob die hohen KI-Ausgaben nachhaltig sind.

Wähle deine Prämie: Trading, Depotübertrag oder beides Bei SMARTBROKER+ sicherst du dir im September bis zu 120 € Prämie. 50 € gibt es für 5 Trades, 50 € für ein Depotvolumen ab 20.000 € - und 120 €, wenn du beides kombinierst.

→ Prämie sichern Bei SMARTBROKER+ sicherst du dir im September bis zu 120 € Prämie. 50 € gibt es für 5 Trades, 50 € für ein Depotvolumen ab 20.000 € - und 120 €, wenn du beides kombinierst.

Auch andere Banken bleiben bullish. HSBC hob ihr S&P-500-Ziel auf 8.100 Punkte an. Die UBS, Goldman Sachs und Citigroup erwarten ebenfalls einen Jahresendstand von mindestens 8.000 Punkten.

HSBC sieht besonders Technologieaktien, Halbleiter und KI-Infrastruktur als Gewinner. "Wir sehen Investitionen in KI als wichtigen Katalysator, der Halbleiter und KI-bezogene Aktien stützt", erklärten die Strategen.

Risiken bestehen

RBC Capital Markets hält zwar an seinem 12-Monats-Ziel von 8.150 Punkten fest, warnt aber vor möglichen Rücksetzern von fünf bis zehn Prozent.

Die Analysten verweisen auf saisonale Risiken im September, Unsicherheiten durch die US-Zwischenwahlen sowie anhaltende Sorgen über Inflation und Zinspolitik der Federal Reserve.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!