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    Neue S&P-500-Wetten

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    Bei so vielen Punkten könnte der S&P 500 Ende des Jahres stehen

    Barclays, HSBC und andere Großbanken erhöhen ihre S&P-500-Ziele. Starke Gewinne und KI-Investitionen treiben die Wall Street. Doch es gibt auch Risiken.

    Für Sie zusammengefasst
    • Großbanken erhöhen S&P-500-Ziele dank KI-Boom
    • Starke Gewinne übertreffen Analystenerwartungen
    • Inflation und Zinsrisiken drohen der Wall Street
    • Report: KI braucht Strom
    Neue S&P-500-Wetten - Bei so vielen Punkten könnte der S&P 500 Ende des Jahres stehen
    Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP

    Die Wall Street bleibt weitgehend bullish. Barclays hat sein Jahresendziel für den S&P 500 von 7.800 auf 7.950 Punkte angehoben. Grund sind vor allem starke Unternehmensgewinne und der anhaltende Boom bei künstlicher Intelligenz (KI).

    Die US-Unternehmen haben im zweiten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen. Von 492 S&P-500-Konzernen lagen laut LSEG 86 Prozent über den Analystenschätzungen. Barclays erhöhte deshalb auch seine Gewinnprognose für den Index im Jahr 2026 von 337 auf 365 US-Dollar je Aktie.

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    KI bleibt wichtigster Kurstreiber

    Barclays sieht KI-Investitionen und eine robuste US-Konjunktur als wichtigste Stützen für die Börse. Gleichzeitig warnt die Bank vor hohen Bewertungen, Inflation, geopolitischen Risiken und der Frage, ob die hohen KI-Ausgaben nachhaltig sind.

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    Auch andere Banken bleiben bullish. HSBC hob ihr S&P-500-Ziel auf 8.100 Punkte an. Die UBS, Goldman Sachs und Citigroup erwarten ebenfalls einen Jahresendstand von mindestens 8.000 Punkten.

    HSBC sieht besonders Technologieaktien, Halbleiter und KI-Infrastruktur als Gewinner. "Wir sehen Investitionen in KI als wichtigen Katalysator, der Halbleiter und KI-bezogene Aktien stützt", erklärten die Strategen.

    Risiken bestehen

    RBC Capital Markets hält zwar an seinem 12-Monats-Ziel von 8.150 Punkten fest, warnt aber vor möglichen Rücksetzern von fünf bis zehn Prozent.

    Die Analysten verweisen auf saisonale Risiken im September, Unsicherheiten durch die US-Zwischenwahlen sowie anhaltende Sorgen über Inflation und Zinspolitik der Federal Reserve.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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