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    Besonders beachtet!

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    Vulcan Materials (Holding Co) Aktie fällt auf 215,35€ - 09.09.2026

    Die Vulcan Materials (Holding Co) Aktie notiert am 09.09.2026 mit -3,41 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Vulcan Materials (Holding Co) Aktie fällt auf 215,35€ - 09.09.2026

    Vulcan Materials ist der größte US-Produzent von Zuschlagstoffen (Kies, Schotter, Sand) für Bau und Infrastruktur, ergänzt um Asphalt und Transportbeton. Starke Marktstellung in wachstumsstarken Sunbelt-Regionen, vertikal integrierte Lieferkette und Nähe zu Steinbrüchen als Kostenvorteil. Wichtige Wettbewerber: Martin Marietta, CRH, Heidelberg Materials, Holcim.

    Aktueller Stand der Vulcan Materials (Holding Co) Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 09.09.2026

    Die Anleger von Vulcan Materials (Holding Co) müssen heute einen Kursrückgang von -3,41 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 215,35. Der Kursrückgang der Vulcan Materials (Holding Co) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,76 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,41 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Vulcan Materials (Holding Co) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -8,30 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Vulcan Materials (Holding Co) Aktie damit um -4,15 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,83 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -11,63 % verloren.

    Während Vulcan Materials (Holding Co) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,25 %.

    Vulcan Materials (Holding Co) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,15 %
    1 Monat -12,83 %
    3 Monate -8,30 %
    1 Jahr -15,45 %
    Stand: 09.09.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Vulcan Materials (Holding Co) Aktie

    Es gibt 130 Mio. Vulcan Materials (Holding Co) Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,81 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Vulcan Materials (Holding Co)

    CRH, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,31 %. Heidelberg Materials notiert im Minus, mit -2,60 %. Holcim notiert im Minus, mit -1,52 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Vulcan Materials (Holding Co) Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Vulcan Materials (Holding Co) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Vulcan Materials (Holding Co) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Vulcan Materials (Holding Co)

    -0,98 %
    -4,64 %
    -8,04 %
    -9,05 %
    -11,07 %
    +9,64 %
    +50,40 %
    +126,54 %
    +350,01 %
    ISIN:US9291601097WKN:855854
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    Markt Bote
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